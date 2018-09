L' ultimo trailer di Death Stranding conferma la presenza dell' attrice che ha interpretato

eurogamer

: #StefanieJoosten in #DeathStranding? L'attrice famosa per #Quiet avvistata nell'ultimo trailer - Eurogamer_it : #StefanieJoosten in #DeathStranding? L'attrice famosa per #Quiet avvistata nell'ultimo trailer - real_Tendimer : RT @3Cycle_: A 3Cycle piace: vedere la data di uscita di un #film che si avvicina! L'11 ottobre tocca al nostro ultimo #doppiaggio: Morto t… - 3Cycle_ : A 3Cycle piace: vedere la data di uscita di un #film che si avvicina! L'11 ottobre tocca al nostro ultimo… -

(Di martedì 25 settembre 2018) L'diha, come da tradizione, generato più dubbi che risposte ma mentre tutti si domandano chi sia l'Uomo dalla Maschera d'Oro e cosa sia la creatura a lui legata il filmato potrebbe nascondere un dettaglio che rischia di passare inosservato.Sam, il personaggioda Norman Reedus, trasporta un individuo il cui viso viene mostrato per pochissimi secondi ma, come riportato da Gamepur, questi secondi sono bastati per ipotizzare che si tratti di una donna interpretata da Stefanie Joosten,e moa conosciuta nel panorama videoludico per il ruolo di Quiet in Metar Gear Solid V: The Phantom Pain.Dal minuto 0:11 al minuto 0:15 si intravede di sfuggita un viso che sembrerebbe effettivamente corrispondere a quelloa Joosten. Read more…