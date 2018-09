L' Ue scarica l' Aquarius | Non ha bandiera Ue e arriva dalla Libia

tgcom24.mediaset

: RT @OttavioPetronio: - Katia46132529 : RT @OttavioPetronio: - OttavioPetronio : - zazoomblog : LEuropa scarica Aquarius e i suoi 58 migrantiNon ha bandiera Ue e arriva dalla Libia - #LEuropa #scarica #Aquarius -

(Di martedì 25 settembre 2018) Dopo il no di Parigi prende posizione il portavoce della Commissione europea che spiega come l'Unione non abbia nessuna responsabilità sull'accoglienza della nave della Ong "Sos Mediterranee" con 58 migranti a bordo. "Nessuno Stato membro si è fatto avanti per aiutarla" dice Natasha Bertaud.