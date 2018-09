LU-VE | i conti del primo semestre

Attanasi - Idea - : «Il Pd continua a usare i toni diffamatori della campagna elettorale» : Non mi risulta che Scelta Civica esista più, se non sulla carta e/o nella fervida fantasia politica degli esponenti del PD; 4. Spero che l'Ingegnere Calabrese si tuteli nelle sedi opportune dalle ...

Perché non si possono paragonare i conti della Francia a quelli dell'Italia : La Francia pianifica un bilancio che consentirà di contenere le spese e offrirà riduzioni fiscali per le famiglie e le imprese. E' la strada che il presidente Emmanuel Macron sta tentando per rilanciare l'economia e la sua stessa immagine. Il bilancio del 2019 è il primo da quando la Francia ha annunciato quest'anno di aver portato il suo deficit fiscale sotto la soglia Ue del ...

Promo Amazon della settimana : sconti su prodotti Samsung e per la Domotica : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le Promozioni e le offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Se volete altre offerte non dimenticatevi di aggiungere ai preferiti la nostra sezione Offerte e la sezione Coupon, ed inscrivetevi al nostro Canale Telegram per avere tutte le Promo in tempo reale! Ma ora basta perdere tempo e vediamo le ...

Fca - Moody's alza outlook a positivo : 'continui miglioramenti dei parametri del credito'. Confermato rating BA2 : MILANO - Moody's ha Confermato il rating BA2 su Fiat Chrysler Automobiles NV, alzando l'outlook da stabile a positivo. Confermati anche gli altri giudizi sulla casa automobilistica e...

Life Care Capital - i conti del primo semestre : Life Care Capital ha chiuso il primo semestre con una perdita pari a 211.576 euro. Il Patrimonio Netto è di 142.788.424 euro mentre la Posizione Finanziaria Netta risulta pari a 141.084.697 euro. Lo ...

Sconti sui profilattici : la proposta del Movimento Cinque Stelle in un disegno di legge : Incentivare i giovani al sesso sicuro onde evitare la diffusione di malattie sessualmente trasmissibili. E' questo l'obiettivo che si pone la proposta di legge che il Movimento Cinque Stelle intende portare avanti. Il fautore in tal senso è il senatore grillino Gaspare Antonio Marinello e si potrebbe tradurre, a partire dal 2019, in un investimento del Governo di circa cinquanta milioni di euro. L'obiettivo, infatti, è quello di sgravare ...

Africa : "Non aiutateci per carità". Amref cambia la narrazione del continente : Non aiutateci per carità. È l'appello dell'Africa secondo Amref. Quattro parole che diventano lo slogan della nuova campagna...

PUBG : entro la fine del mese prossimo arriverà una patch correttiva per Xbox One. continuano i problemi di framerate su Xbox One X : Lo sviluppatore di PUBG, Bluehole, pubblicherà una patch entro la fine del prossimo mese per risolvere i problemi di Desync riscontrati su console e ha dichiarato che il team sta ancora cercando di risolvere tutti i problemi di framerate di Xbox One X.Come riporta Wccftech, alcuni dei problemi apparenti di prestazioni su One X erano già stati risolti attraverso un hotfix, ma alcuni possessori della "mid gen" di Microsoft stanno ancora soffrendo ...

Uomini e Donne - continua la polemica contro Sara Affi Fella : la decisione del fidanzato Vittorio : Uomini e Donne, Sara Affi Fella travolta dalle critiche: la decisione del fidanzato Vittorio Parigini non passa inosservata Le nuove rivelazioni emerse ieri durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne hanno messo decisamente in cattiva luce Sara Affi Fella nelle ultime ore. L’ex tronista, che durante il suo percorso nel programma si […] L'articolo Uomini e Donne, continua la polemica contro Sara Affi Fella: la ...

Laver Cup - Zverev chiude i conti contro Anderson : il successo del tedesco regala il trofeo al Team Europe : Il successo del giovane tedesco contro Anderson permette a Team Europe di vincere la Laver Cup 2018, non disputata l’ultima sfida tra Djokovic e Kyrgios E’ il Team Europe a portarsi a casa la Laver Cup 2018, la vittoria decisiva la regala nella notte italiana Alexander Zverev abile a stendere Kevin Anderson e a chiudere di fatto la competizione. AFP/LaPresse Davanti al numeroso pubblico dello United Center di Chicago, il ...

Tennis - Laver Cup 2018 : Europa-Resto del Mondo 13-8 - Federer fa i miracoli - Zverev regala il trionfo al Vecchio continente : Nella splendida cornice dello United Center di Chicago,casa abituale dei Bulls e dei Blackhawks (la squadra di hockey), l’edizione 2018 della Laver Cup 2018 di Tennis è andata in archivio e le emozioni non sono certo mancate. L’esito finale ha premiato il Vecchio Continente 13-8 ma il confronto con il Resto del Mondo è stato tirato e i colpi di scena non sono mancati. Nel primo incontro del day-3 il doppio John Isner/Jack Sock si è ...

Ciclismo - Davide Ballerini regola Visconti : il corridore dell’Androni vince il Trofeo Matteotti : Dopo la vittoria ottenuta nel Memorial Pantani, Davide Ballerini conquista anche il Trofeo Matteotti davanti a Visconti e Tizza Davide Ballerini non si ferma più, il corridore dell’Androni Sidermec vince il Trofeo Matteotti dopo il successo ottenuto ieri nel Memorial Pantani. Un’azione degna di nota quella del brianzolo, che taglia per primo il traguardo di Pescara regolando Giovanni Visconti della Bahrain-Merida e Marco Tizza ...

I racconti del reale - professione contractor. Chi sono i professionisti della guerra : le storie di Valeria e Alex : Uomini con un’altissima preparazione militare, abituati a muoversi nei territori caldi, ma in tutto e per tutto lavoratori privati. sono i contractor, i professionisti della security, posti a difesa dell’incolumità di civili e beni per conto di aziende che operano nelle aree soggette ad instabilità politica. Figure che in Italia sono in parte ancora avvolte nel mistero. Li racconta il docu-film “Zona di guerra – professione contractor”, in ...