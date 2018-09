L’ombra di Antonio Conte sulla Serie A | ecco perché accetterebbe di allenare Roma o Milan

calcioweb.eu

(Di martedì 25 settembre 2018) L’ultimo weekend diA ci ha lasciato in eredità due dati oggettivi: laè in piena crisi, mentre ilcontinua a balbettare. Entrambe sono lontane dalla vetta di ben 10 punti anche se i rossoneri devono ancora recuperare il match con il Genoa della prima giornata, che non si disputò per la tragedia del ponte Morandi. La squadra messa peggio è sicuramente quella giallorossa, reduce dalla sconfitta sul campo del Bologna e in piena crisi di risultati ed identità. Il finale della scorsa stagione, con la semifinale di Champions League conquistata dopo un super doppio confronto con il Barcellona, aveva caricato di aspettative i tifosi che pensavano quantomeno di lottare per lo scudetto. Nel mercato estivo, però, nonostante siano arrivati buoni giocatori, sono partite pedine importanti come Alisson, Nainggolan e Strootman con il gruppo che sembra aver smarrito quella ...