Lo smartphone Nubia con due display appare su TENAA | ecco la scheda tecnica

Nubia Alpha : lo smartwatch completamente flessibile che si crede uno smartphone : Nubia Alpha è certamente uno dei dispositivi più particolari in cui ci siamo imbattuti a IFA 2018. Si tratta di uno smartwatch in cui è stato incastonato un display OLED flessibile, che può dunque essere letteralmente arrotolato attorno al polso. Allo stato attuale, parliamo fondamentalmente di un concept, destinato però a diventare un prodotto commerciale a tutti effetti. Insomma, una vera e propria finestra sul futuro su come diventeranno i ...