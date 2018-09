Lo guardava mentre molestava i passeggeri | 18enne aggredito sul treno da un nordafricano

ilgiornale

(Di martedì 25 settembre 2018) Un diciottenne è statoe picchiato da unsul regionale Savona-Ventimiglia, nel pomeriggio, poco prima della stazione di Bordighera, in provincia di Imperia. Lo straniero è successivamente sceso dal, ma gli agenti della polizia ferroviaria sono riusciti a fermarlo,cercava di dileguarsi su un autobus.La dinamica dei fatti è ancora in fase di ricostruzione, ma da quanto si apprende: il magrebino pare che stessa molestando idella carrozza, appoggiando i piedi sul finestrino, parlando a voce alta e, insomma, dando fastidio. Per motivi che ancora non si conoscono il ragazzo si sarebbe girato a guardarlo: evidentemente, mostrando disappunto e lo straniero gli ha subito risposto scocciato "Cosa vuoi?", "Lasciami perdere", con il classico atteggiamento da attaccabrighe. Il ragazzo deve avergli risposto e lui gli avrebbe lanciato qualcosa addosso.A ...