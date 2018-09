Live Napoli-Parma | visibile in tv e streaming su Sky | probabili formazioni

Blastingnews

: 'O figlio 'e Maradon e 'o figlio 'e Maritton #Street #napoli #live - GaetanoBrunetti : 'O figlio 'e Maradon e 'o figlio 'e Maritton #Street #napoli #live - gabrielemajo : Post Edited: LIVE… ASPETTANDO NAPOLI-PARMA, PARLANDO CON PEPPONE CUORE AZZURRO (Video Papirus Ultra) - ChiccaFraFra : Stadio Ennio Tardini Parma - LIVE... ASPETTANDO NAPOLI-PARMA, PARLANDO CON PEPPONE CUORE AZZURRO (Video Papirus Ul… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Dopo la convincente vittoria sul Torino, ildi Carlo Ancelotti si prepara ad affrontare al San Paolo il neopromosso. La squadra azzurra ci tiene a vincere per poter giungere al meglio alla sfida con la Juventus di sabato prossimo mentre i gialloblu non hanno nessuna intenzione di essere una vittima sacrificabile. La partita merita dunque di essere vista senza perdersi nemmeno un attimo ed ammirare i protagonisti in campo. Vediamo dunque subito le insu dove vedere la partita in tv ee le. Diretta: info tv esara' trasmessa in esclusiva da Sky per cui per non perdervi nemmeno un minuto della partita, dovrete necessariamente essere in possesso di un abbonamento alla pay tv satellitare che da quest'anno trasmette anche in digitale. Per godervi la partita non dovrete fare altro che ...