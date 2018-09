L' Inter vince il ricorso | Spalletti in panchina contro la Fiorentina

Inter - Spalletti : “domani dobbiamo vincere” : “Non bisogna accontentarci, dobbiamo ancora mettere a posto la classifica. Abbiamo fatto passi avanti ma dobbiamo fare punti”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. “Sappiamo di aver perso dei punti e di aver poi vinto due partite in cui abbiamo fatto passi in avanti notevoli per continuità e carattere – ha ...

Lombardia : Foroni - 4 mln per Interventi su sistema idrico in 9 province (2) : (AdnKronos) - Inoltre la provincia di Lecco per il collettamento di Oliveto Lario e Civenna (600mila euro sul comune di Valmadrera); la provincia di Pavia con il completamento della fognatura nel comune di Casteggio (250mila euro); la provincia di Como per il completamento della fognatura di Inverig

Lombardia : Foroni - 4 mln per Interventi su sistema idrico in 9 province : Milano, 24 set. (AdnKronos) - Ammontano a 4 milioni di euro le risorse stanziate da Regione Lombardia con una delibera approvata oggi dalla Giunta, su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni, destinate a interventi sul sistema idrico in 9 province lombarde. "Gli inter

Inter - Spalletti espulso e felice : "Avevamo il chiodo fisso di vincerla" : Ormai è la zona Inter. Dopo la rimonta da brividi contro il Tottenham in Champions League, grazie al capolavoro di Icardi e al colpo di testa di Vecino, a Marassi è arrivata la seconda vittoria ...

Inter - Brozovic : "Gare tutte difficili - dobbiamo solo vincere" : L'Inter si rilancia anche in campionato. Dopo l'incredibile notte di Champions contro il Tottenham, i nerazzurri passano in un finale all'ultimo respiro anche a Marassi. Il protagonista questa volta è ...

Inter pazza e vincente Vecino - ancora lui che testata alla crisi : L'Inter torna in Champions e torna pazza ribaltando il Tottenham nel finale dopo essere stata sull'orlo del baratro colpita da un tiro malefico di Eriksen. A un destino crudele si sono ribellati Mauro ...

Champions : la pazza Inter vince in extremis - il Napoli spreca : Potere del calcio, uno dei pochi sport al mondo in grado di sovvertire pronostici e previsioni nel giro di qualche minuto. Ne sono bastati 6 a Spalletti per ribaltare il Tottenham e regalare ai suoi ...

Inter - Spalletti : 'Vincere così dà entusiasmo. Ci lascia una convinzione diversa' : Icardi e Vecino ribaltano gli Spurs Inter-Tottenham, cronaca e statistiche Tutte le notizie di Champions League Per approfondire

Champions : domani Inter-Tottenham. Pochettino : “vincere a San Siro” : “Speriamo di vincere domani, ma non siamo favoriti. Spalletti è un grande allenatore e l’Inter ha un’ottima squadra, sarà difficile”. Lo ha detto il tecnico del Tottenham, Mauricio Pochettino, nella conferenza alla vigilia della sfida contro i nerazzurri. “L’Inter è nella nostra stessa situazione, credo che arriviamo in un momento simile per quel che riguarda il fattore mentale – ha proseguito -. ...

Disastro Inter - a San Siro vince il Parma | Classifica Il Napoli batte la Fiorentina 1-o : L’attacco non si sblocca e spreca, il giro palla della squadra di Spalletti è troppo lento. Manca un rigore per un mani non visto. Gli emiliani colpiscono nel secondo tempo

A San Siro vince il Parma : l’Inter sprofonda nella crisi Il Napoli batte la Fiorentina 1-o : L’attacco non si sblocca e spreca, il giro palla della squadra di Spalletti è troppo lento. Manca un rigore per un mani non visto. Gli emiliani colpiscono nel secondo tempo

A San Siro vince il Parma : l’Inter sprofonda nella crisi Napoli-Fiorentina - diretta : 0-0 : L’attacco non si sblocca e spreca, il giro palla della squadra di Spalletti è troppo lento. Gli emiliani colpiscono nel secondo tempo dopo avere difeso a oltranza

Inter - che tonfo a San Siro : vince il Parma 1-0 : Per l'Inter, San Siro è diventato stregato. Nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A, i nerazzurri perdono 1-0 con il Parma (gran tiro di di Dimarco) e restano inchiodati a quota quattro punti. Ora big match al San Paolo.

Gol-capolavoro di Dimarco - a San Siro vince il Parma : l’Inter sprofonda nella crisi : L’attacco non si sblocca e spreca, il giro palla della squadra di Spalletti è troppo lento. Gli emiliani colpiscono nel secondo tempo dopo avere difeso a oltranza