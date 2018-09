L' Inter non si ferma più | Icardi su rigore e D' Ambrosio | 2-1 alla Fiorentina di super

Inter-Fiorentina 2-1 - non bastano i gol. Icardi chiude il match : Roma, 25 set., askanews, - Un gol di D'Ambrosio a un quarto d'ora dal triplice fischio regala all'Inter il successo per 2-1 nell'anticipo della sesta giornata del campionato di serie A. Inter in ...

Inter-Fiorentina - Pioli critica l’arbitro : “Decisioni non eque” : Nel post partita, l’allenatore viola Pioli si è detto contento della prestazione dei suoi, ma ha manifestato il proprio disappunto per l’arbitraggio: “Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, anche se sul secondo gol siamo stati un po’ ingenui: è stato un errore nostro sulla rimessa laterale“. Sulle decisioni controverse di Mazzoleni, il suo punto di vista è chiaro: “La deviazione Vitor Hugo ...

L’Inter vince - ma le lacune restano : Spalletti non può e non deve accontentarsi! : L’Inter vince ma il tecnico Luciano Spalletti può sorridere sino ad un certo punto, le lacune mostrate dai nerazzurri restano eccome L’Inter vince ancora, pur senza convincere sino in fondo. Dopo gli acuti contro Tottenham e Sampdoria, i nerazzurri quest’oggi hanno avuto la meglio per 2-1 della Fiorentina, di fronte al solito San Siro gremito. La squadra di Luciano Spalletti è opportunista, questo bisogna riconoscerlo, ma ...

Inter-Fiorentina - Spalletti non incrocia lo sguardo con la telecamera dopo l’espulsione con la Samp [VIDEO] : L’espulsione nel match contro la Sampdoria sembra aver segnato Luciano Spalletti. Si fa per dire, ovviamente: si tratta più di una battuta che di altro. Tutto deriva dagli istanti immediatamente antecedenti al calcio d’inizio, in cui il tecnico dell’Inter ha evitato di incrociare lo sguardo con l’obbiettivo della telecamera di Sky. Di seguito il tweet ironico de “Gli Autogol”: #Spalletti non guarda in ...

Frosinone - Longo 'Io difensivista Difficile attaccare. I problemi della Roma non mi Interessano' : Frosinone - Con la Juventus ha sognato per 81 minuti ma senza riuscire a fare punti, ora il Frosinone si sposta a Roma per cercare di acuire la crisi dei giallorossi. Il momento dei ciociari non è ...

Non è l'Arena - Aldo Grasso contro Massimo Giletti : 'Cosa non mi torna dell'Intervista a Matteo Salvini' : 'Salvini è molto abile a schivare le domande che lo metterebbero in difficoltà'. Così Aldo Grasso analizza l'intervista di Massimo Giletti al ministro degli Interni a Non è l'Arena . Secondo Grasso. ...

F3 - Mick Schumacher risponde a Ticktum : 'Non mi Interessano queste cose - penso solo a me stesso' : Il tedesco è sempre più agli onori della cronaca, visto che il titolo è ormai a un passo mancando solo le tre gare di Hockenheim. A Schumi infatti basterà guadagnare altri due punti su Ticktum in ...

ACCOGLIENZA CANI MA NON E’ UN CANILE/ Napoli - il primo centro per i “4 zampe” per l'Interazione uomini-animali : A Napoli apre il primo centro municipale di ACCOGLIENZA CANI, molto di più di un CANIle come spiega l'assessore al welfare. Peccato ci siano voluti 16 anni...(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:15:00 GMT)

Uomini e donne - Raffaela Giudice : "Non ho aggredito Teresa Langella - non mi Interessa" : Attraverso le gettonate domande di Instagram, Raffaela Giudice ha risposto ad alcune curiosità in merito all'incontro con Teresa Langella avvenuto qualche giorno fa nello studio di Uomini e donne. Le due si erano conosciute, come noto, a Temptation Island dove Teresa, oggi tornista, aveva insidiato la coppia formata da Raffaela e Andrea Celentano, il personal trainer di cui è innamorata da 8 anni.Io non ho aggredito nessuno! Non mi ...

Inter - Icardi a secco dopo 5 giornate. Ma non è l'unico bomber a digiuno in Europa : Sarri ha lasciato in panchina il campione del Mondo solo una volta nelle prime 6 giornate del campionato inglese, schierandolo in due undici iniziali. Per ora il suo apporto offensivo si è limitato a ...

Modric : 'Inter? Non mi sono mai visto lontano dal Real Madrid' : LONDRA - ' Il mio pensiero è stato sempre lo stesso, non mi sono visto mai lontano da Madrid' . Luka Modric , premiato ieri sera dalla Fifa come miglior giocatore dell'anno, intervistato dai media ...

Maxi truffa all'Inps - le Intercettazioni : 'Guarda che arrestano me - non te!' : Approfondimenti Truffe milionarie ai danni dell'Inps e dell'agenzia delle Entrate: scattano gli arresti e i sequestri 20 settembre 2018 'Sono un antiquario...': cominciava così l'interrogatorio del 9 ...

Uomini e Donne - Sara Affi Felli l’agenzia Interrompe i rapporti e non solo l’agenzia… : l’agenzia di Sara Affi Felli interrompe i rapporti con lei tramite un comunicato Poche ore fa uno degli sponsor che in passato ha collaborato con Sara Affi Fella, Garnier, ha comunicato che prenderà provvedimenti in seguito alla bufera che ha coinvolto la ragazza. All’azienda si sono aggiunti altri tre brand che hanno intrapreso la stessa strada. Per quanto riguarda l’agenzia Steve & More Consulting, ha rilasciato poco fa un comunicato in ...

Zenga : 'Sarei rimasto a Crotone. Non dico no a priori alla Serie B. L'Inter? Ha Spalletti che è molto bravo' : Intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport l'ex bandiera dell'Inter e oggi allenatore, Walter Zenga ha parlato del suo futuro: 'Con l'Inter ho un rapporto viscerale. Sono stato in Curva, ho fatto le giovanili, ci sono stato 22 anni. ...