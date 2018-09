' L' innovazione non chiede permesso' | Tomassini presenta il suo nuovo libro

Non sarà lo 'stato imprenditore' a rilanciare l'innovazione del paese : Sono questi compiti fondamentali per lo stato che possono facilitare efficacemente le trasformazioni tecnologiche e produttive dell'economia contemporanea, più delle nostalgie per un passato antico ...

Non sarà lo “stato imprenditore” a rilanciare l’innovazione del paese : Il crollo del ponte Morandi a Genova ha riaperto il dibattito sul ruolo dello stato nell’economia. Alcuni esponenti della maggioranza auspicano il ritorno a uno “stato imprenditore”. Altri non si spingono a chiedere nuove nazionalizzazioni ma invocano comunque un ruolo più forte dello stato in alcun