Lineapelle al via

(Di martedì 25 settembre 2018) Tutto è pronto. Milano, dopo il vortice della fashion week, si prepara ad accogliere la 95esima edizione di, la fiera mondiale della pelle e di tutto il settore di accessori, componenti, tessuti, sintetici e modelli.LEGGI ANCHEBianca Balti stilista per le mamme in attesa. E non Dal 25 al 27 settembre, i padiglioni di Rho Fiera accoglieranno oltre 1300 espositori provenienti da 48 nazioni che sveleranno ai visitatori le tendenze stilistiche per la stagione Autunno/Inverno 2019/20 declinate sotto lo slogan Reflections Between Real and Fake.LEGGI ANCHELa Milano Fashion Week volge al termine: il best of dell'ultimo giorno Tra le novità di quest’anno da segnalareInnovation Square, l’hub dell’ispirazione e della tecnologia futuribile, dove le aziende potranno trovare idee nuove per orientare le proprie linee di ricerca. Durante i tre giorni dell’evento milanese, ...