Liga in USA? La Federazione spagnola incasserebbe 4 | 5 milioni annui

Liga - dal sindacato calciatori arriva un “no” alle partite negli Usa : Il sindacato calciatori di Spagna ha confermato il “no” definitivo all’ipotesi, fattasi concreta e annunciata dai vertici della Liga, che una partita di campionato si svolga in territorio statunitense. Il match, frutto di un accordo commerciale con la Relevent, multinazionale di media e sport, è già stato individuato nel derby catalano Girona-Barcellona, per il quale sono state fissate data e sede: il 26 gennaio a Miami. ...

Liga - dal sindacato calciatori arriva un “no” alle partite negli Usa : Il sindacato calciatori di Spagna ha confermato il “no” definitivo all’ipotesi, fattasi concreta e annunciata dai vertici della Liga, che una partita di campionato si svolga in territorio statunitense. Il match, frutto di un accordo commerciale con la Relevent, multinazionale di media e sport, è già stato individuato nel derby catalano Girona-Barcellona, per il quale sono state fissate data e sede: il 26 gennaio a Miami. ...

Liga - da sindacato no a match negli Usa : Il match, frutto di un accordo commerciale con la Relevent, multinazionale di media e sport, è già stato individuato nel derby catalano Girona-Barcellona, per il quale sono state fissate data e sede: ...

Liga - da sindacato no a match negli Usa : Il match, frutto di un accordo commerciale con la Relevent, multinazionale di media e sport, è già stato individuato nel derby catalano Girona-Barcellona, per il quale sono state fissate data e sede: ...

Liga : la Federazione dice no a Girona-Barcellona negli Usa : Rischia di saltare il progetto della Liga di far disputare una gara di campionato negli Usa. La Federcalcio spagnola (Rfef), in una lettera indirizzata a Javier Tebas, numero uno della Lega, ha annunciato che non autorizzera’ lo svolgimento di Girona-Barcellona, gara valida per la 21esima giornata di campionato, programmata il 26 gennaio a Miami. La Rfef, sul cui no avrebbero pesato anche il parere contrario del Governo spagnolo e ...

Liga : la Federazione dice no a Girona-Barcellona negli Usa : Rischia di saltare il progetto della Liga di far disputare una gara di campionato negli Usa. La Federcalcio spagnola (Rfef), in una lettera indirizzata a Javier Tebas, numero uno della Lega, ha annunciato che non autorizzera’ lo svolgimento di Girona-Barcellona, gara valida per la 21esima giornata di campionato, programmata il 26 gennaio a Miami. La Rfef, sul cui no avrebbero pesato anche il parere contrario del Governo spagnolo e ...

Liga - la Federcalcio non autorizza Girona-Barcellona negli USA : La Federcalcio spagnola ha comunicato alla Liga che non autorizzerà la disputa di Girona-Barcellona a Miami. Troppe incognite attorno all'evento. L'articolo Liga, la Federcalcio non autorizza Girona-Barcellona negli USA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Girona-Barcellona in USA - ancora niente accordo tra sindacato e Liga : Il capo dell'AFE Aganzo e il presidente della Liga Tebas si sono incontrati - senza esito - per trovare un accordo sulle gare del campionato spagnolo in USA. L'articolo Girona-Barcellona in USA, ancora niente accordo tra sindacato e Liga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gare della Liga negli USA? Infantino boccia l’idea di Tebas : Gianni Infantino non sembra propenso a voler fare giocare alcune Gare della Liga spagnola negli USA, l’idea di Tebas divide Gianni Infantino boccia l’idea di Javier Tebas di far giocare negli Usa alcune partite della Liga. Il piano, nato dall’accordo tra Liga e Relevent Sports, già prevede che il match tra Girona e Barcellona si disputi a Miami il 26 gennaio 2019. Ma dopo l’opposizione dei giocatori, che sono ...

Liga negli Usa - Girona-Barça 26/1 a Miami : ANSA, - MADRID, 11 SET - Con una lettera firmata da Josep Maria Bartomeu, Delfí Geli e Javier Tebas, presidenti rispettivamente del Barcellona, del Girona e della lega calcio spagnola, la Liga stessa ...

Spagna - ok di Barcellona e Girona per giocare un match di Liga negli Usa : Secondo un comunicato diffuso oggi dalla Liga spagnola, Barcellona e Girona hanno dato il via libera per giocare a Miami una partita del campionato di calcio spagnolo. Ora manca solo l’autorizzazione della Federcalcio spagnola (RFEF) per trasformare in realtà la prima partita della Liga fuori dai confini iberici. Barcellona, ??Girona e LaLiga hanno inviato una lettera alla RFEF chiedendo l’approvazione per ...

Match di Liga negli USA - i giocatori pronti a prendere una decisione : Il sindacato è in attesa di ricevere maggiori informazioni sull'accordo tra Liga e Relevent, in modo tale che i giocatori possano prendere una decisione. L'articolo Match di Liga negli USA, i giocatori pronti a prendere una decisione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dopo la Liga - anche la Champions League guarda agli USA : finale a New York? : La Champions League nella Grande Mela è un'opportunità eccezionale a livello di marketing, di immagine e di risorse, è il SuperBowl del calcio e verrebbe disputata nella città "centrale" del mondo. ...

Partite all’estero - la Liga offre uno stage in USA ai giocatori senza contratto : Per far sì che l'assocalciatori accetti di portare alcune gare di Liga negli USA, la massima serie spagnola ha fatto una proposta al sindacato. L'articolo Partite all’estero, la Liga offre uno stage in USA ai giocatori senza contratto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.