Licia Colò | «Torno alla Rai per salvare il pianeta | in super Hd»

Niagara - Licia Colò ci era mancata. Ma il programma ha problemi di scrittura : Licia Colò torna in grande stile con Niagara, programma di documentari sulla natura partito stasera su Rai 2. La conduttrice viene da un biennio passato a Tv2000 con Il mondo insieme - trasmissione che manterrà anche in questa stagione tv - e basta vederla subito per capire che è entusiasta del suo rientro in Rai. Il suo garbo, il suo sorriso, il suo stupore sincero nel raccontarci le meraviglie del mondo.In una puntata inaugurale avente come ...

Niagara : Licia Colò fa spettacolo con la natura. Si comincia dall’acqua : Licia Colò Un nuovo spettacolo accenderà la prima serata di Rai 2. Da questa sera la magnificenza della natura trova spazio nel palinsesto della seconda rete grazie a Niagara, un viaggio alla scoperta della Terra. Licia Colò sarà la guida che racconterà in prima persona i teatri naturali della bellezza del Pianeta. Accompagnata dal drone Eli, che contribuirà a mostrare la bellezza dei luoghi da una prospettiva ancora più spettacolare, la ...

Licia Colò - ritorno in prima serata in Rai con Niagara quando la natura fa spettacolo : A distanza di 4 anni dalla sua uscita – tra le polemiche – dalla Rai e conseguente approdo a Tv2000 Licia Colò torna a Viale Mazzini e dal 24 settembre sbarca nella prima serata di Rai2 con Niagara – quando la natura fa spettacolo. Una nuova produzione Rai che vede la conduttrice e divulgatrice attraversare i cinque continenti per raccontarli in prima persona dai teatri naturali della bellezza. I capolavori della natura, i ...

