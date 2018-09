Libia | nuovo cessate il fuoco a Tripoli | dopo 115 morti

Italia-Libia - il nuovo "patto del petrolio" passa per Haftar : Rassicura Sarraj e, al tempo stesso, conferma che il canale politico con Haftar non solo è stato ufficialmente aperto con la sua missione di ieri a Bengasi, ma che la trattativa "segreta" con l'uomo forte della Cirenaica, e ora anche di parte della Tripolitania, è in stato avanzato e tocca tutti i nodi cruciali per arrivare ad una stabilizzazione nazionale della Libia. Enzo Moavero Milanesi, da abile e accorto politico qual ...

A Khoms i superstiti confermano il nuovo naufragio in Libia : cento morti : Due corpi recuperati, un centinaio di dispersi,tra cui 20 bambini e due gemellini di 17 mesi, 215 soccorsi dalla guardia costiera libica e sbarcati a Khoms, 120 km a est di Tripoli, dalle motovedette ...

Libia - ripresi gli scontri a Tripoli «Nuovo pericolo Isis per l’Europa» : Nuove violenze neio quartieri periferici della città. Un incendio sarebbe divampato nell'ambasciata degli Stati Uniti. L'Ue: «Posizione unita degli Stati»

Libia - ambasciata americana in fiamme. Allarme del 'Site' : «Dal Paese nuovo pericolo Isis» : Intanto la politica si schiera: «Gli Stati membri dell'Ue hanno una posizione unita sulla Libia», afferma una portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, ad una domanda sulle accuse dell'...

Migranti - nuovo sbarco in Calabria : in 72 su una barca a vela. Aquarius soccorre barchino davanti alla Libia : In una spiaggia del Reggino sono arrivati ancora una volta seguendo la rotta turca: tutti curdi iracheni e afghani, tra loro anche 12 minori e venti donne. Prima operazione della nave di Sos Mediterranée e Msf dopo il ritorno davanti alle coste libiche: soccorsi in 25