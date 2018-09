L’Europa non funziona perché è un progetto razionalistico

May minaccia L’Europa su Brexit : “Un non accordo è meglio di un cattivo accordo” : La premier britannica Theresa May chiede all’Ue delle alternative alle proposte finora fatte sulla Brexit e conferma che «nessun accordo è meglio di «un cattivo accordo». Lo ha dichiarato nel suo discorso all’indomani del vertice informale del Consiglio europeo di Salisburgo in cui si è usciti senza alcun avvicinamento sulla Brexit tra Londra e Bru...

Scurati vs Borgonovo (La Verità) : “Orban non rispetta diritti”. “Falso - cambierà lui L’Europa. E interviene Lilli Gruber : “Orban lo estrometterei dall’Unione europea. Per starci, bisogna rispettare i diritti civili“. “Non è così, è stato eletto democraticamente per quattro volte nel suo Paese e sarà lui a cambiare l’Europa“. Divergenze di punti di vista tra lo scrittore Antonio Scurati, autore di M. Il figlio del secolo, e il giornalista de La Verità, Francesco Borgonovo, ospiti a Otto e mezzo, su La7. Tanto che a un certo punto ...

Ue - Juncker : “Rafforzare guardia costiera e polizia di frontiera. Ma L’Europa non sarà mai una fortezza : resterà tollerante” : “Rispettiamo meglio l’Ue, non sporchiamo la sua immagine, cerchiamo di difenderne l’immagine, diciamo sì al patriottismo, no al nazionalismo esagerato che detesta gli altri e cerca di distruggerli”. Lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker nel suo discorso sullo stato dell’Unione all’assemblea plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo. “L’Europa – ha aggiunto Juncker – ...

Orban : “L’Europa umilia gli ungheresi. Non accoglieremo mai i migranti” : Alla fine il Partito popolare europeo ha preso la decisione più attesa: oggi i suoi eurodeputati saranno liberi di votare «secondo coscienza» se attivare oppure no l’articolo 7 del Trattato contro l’Ungheria. L’esito delle votazioni, che aprirebbero un percorso sanzionatorio verso Budapest, è del tutto incerto: per l’approvazione servono i due terz...

Salvini obbedisce alL’Europa. Ma i conti ancora non tornano : Roma. Non si può dire con certezza se da sola abbia fatto diminuire lo spread di 30 punti, ma l’intervista di Matteo Salvini al Sole 24 Ore di sicuro ha agevolato la discesa del differenziale sui titoli tedeschi sotto i 250 punti. “Intendiamo presentarci ai mercati e all’Europa con una legge di Bila

L’Europa non è contenta delle cittadinanze in vendita : E proverà a spingere gli stati come Malta affinché limitino le attuali concessioni del passaporto ai ricchi stranieri, spesso russi, che investono nel paese The post L’Europa non è contenta delle cittadinanze in vendita appeared first on Il Post.

Pd - Zingaretti : “Macron? Noi siamo diversi. Giusto difendere L’Europa - ma non appiattirsi su En Marche” : “Chi si definisce sovranista è il primo a mettere in discussione la sovranità: se muore la barriera europea qua arrivano tutti e si comprano tutto. Io non abbandono l’euro per andare sul rublo”. Così il presidente della Regione Lazio e candidato alla segreteria Pd, Nicola Zingaretti, alla festa del Fatto quotidiano. Dopo le polemiche scaturite nel Pd dalla sua differenziazione rispetto a Emmanuel Macron, Zingaretti chiarisce: ...

Manovra economica. L’Europa a Salvini e Di Maio : “L’Italia non può lamentarsi” : Un avviso a grillini e leghisti da parte dell’Unione Europea: Roma non può venire meno agli impegni presi in materia

Missione Sophia - ministri Difesa dell’Ue dicono no a modifiche. Trenta : ‘L’Europa non c’è’. Salvini : ‘Vedremo se continuare’ : La Missione EunavForMed Sophia non cambia, le regole d’ingaggio rimangono invariate: i migranti salvati nel Mediterraneo continueranno a essere portati in Italia. E’ il risultato della due giorni di consiglio informale dei ministri della Difesa europei a Vienna. Ora Roma ripone le proprie residue, flebili speranze nella riunione dei titolari dei ministeri degli Esteri dell’Unione che si terrà tra oggi e domani, sempre nella ...

Diciotti - nella notte sbarcano tutti i 137 migranti. Conte : “Sconfitta per L’Europa”. Ue : “Solidarietà non basta” : L’incubo è finito poco dopo la mezzanotte. Sono tutti a terra i 137 migranti rimasti a bordo della nave Diciotti ormeggiata per cinque giorni al porto di Catania. Hanno trascorso la notte nell’hotspot realizzato nell’ex caserma Gasparro di Messina. In molti hanno dormito poco visto che sono arrivati, su autobus dell’aeronautica militare di stanza a Sigonella, nella tarda nottata. Resteranno nella struttura gestita dalla società Badia ...

Di Maio : “Se L’Europa domani non decide sulla Diciotti - M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” : Di Maio: “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti, M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” Di… L'articolo Di Maio: “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti, M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” proviene da Essere-Informati.it.

Diciotti - Malta a Salvini : «L'Italia non rispetta gli impegni». S’indaga per sequestro di persona. Conte : «L’Europa batta un colpo» : La Valletta replica alle accuse dei ministri dell'Interno e delle Infrastrutture. Intanto la Commissione Ue è al lavoro per trovare una soluzione