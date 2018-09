Leonardo firma contratto da 2 | 4 miliardi di dollari con US Air Force

Ex Alenia - in salvo 174 operai : Leonardo firma l'intesa bis : Fallimento del polo internazionale delle manutenzioni aeronautiche di Capodichino: sono tutti salvi i 174 lavoratori ex Alenia messi in cassa integrazione a zero ore dalla new company controllata da ...

Aeroporto Zurigo - Leonardo firma contratto per rinnovare sistema smistamento bagagli : Teleborsa, - L'Aeroporto internazionale di Zurigo avrà uno dei sistemi per lo smistamento dei bagagli più avanzati e affidabili grazie a Leonardo che, in consorzio con la società austriaca motion06, ...

Leonardo : firma contratto da 150 mln aeroporto Zurigo : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – L’aeroporto internazionale di Zurigo avrà uno dei sistemi per lo smistamento dei bagagli più avanzati e affidabili al mondo grazie a Leonardo che, in consorzio con la società austriaca motion06, rinnoverà completamente l’impianto nell’ambito di un contratto del valore di 150 milioni di euro. Si tratta di una delle maggiori commesse degli ultimi anni in Europa nel settore dello smistamento ...

Leonardo : firma contratto da 150 mln aeroporto Zurigo : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – L’aeroporto internazionale di Zurigo avrà uno dei sistemi per lo smistamento dei bagagli più avanzati e affidabili al mondo grazie a Leonardo che, in consorzio con la società austriaca motion06, rinnoverà completamente l’impianto nell’ambito di un contratto del valore di 150 milioni di euro. Si tratta di una delle maggiori commesse degli ultimi anni in Europa nel settore dello ...