Leonardo | elicotteri a Us Air Fore

Leonardo ex Finmeccanica maxi-commessa per gli elicotteri agli Usa : Leonardo vola in Borsa, leggi l'articolo , dopo che ha firmato un contratto con la Us Air Force dal valore di circa 2,4 miliardi di dollari. Il contratto prevede la fornitura fino a 84 elicotteri MH-...

Leonardo fornirà elicotteri alla Difesa Usa per 2 - 4 miliardi : MILANO - Era stata la causa del crollo in Borsa del gruppo Leonardo. Il suo recupero agli occhi dei mercati internazinali non può che ripartire dagli elicotteri. La società controllata dal Tesoro, il ...

Leonardo con Boeing - elicotteri a USAF : ANSA, - WASHINGTON, 25 SET - La U.S. Air Force , USAF, ha scelto l'elicottero MH-139, basato sull'AW139 di Leonardo e offerto da Boeing in qualità di prime contractor, per la sostituzione della flotta ...

Leonardo vince commessa da 2 - 4 miliardi $ per 84 elicotteri all'aviazione americana : L'Us Air Force ha scelto gli elicotteri italiani AW139. Profumo: “Risultato straordinario, motivo di grande orgoglio per noi”...

Leonardo consegna 93 elicotteri : In uno dei comunicati più secchi nella storia della comunicazione aziendale, 'Leonardo informa che il numero di consegne di elicotteri da inizio anno al 31 luglio 2018 è pari a 93 unità, in crescita ...

Leonardo - gli ordini di elicotteri dal Qatar fanno volare il titolo a Piazza Affari : Teleborsa, - Leonardo in rally a Piazza Affari. Il titolo, fin da stamane, viaggia in buon rialzo e ora mostra un aumento del 9,14%. A dare una spinta i vari broker che hanno promosso il titolo che ...

