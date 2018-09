Le scuole dell' Orvietano al centro delle conferenze per il Piano triennale 2018 2021

SEGNALETICA - ILLUMINAZIONE E SCERBATURA : CONSIGLIERI M5S - A RISCHIO STUDENTI PER MANCATI INTERVENTI NEI PRESSI DELLE scuole. AMMINISTRAZIONE ... : "E' stato corretto da parte della giunta comunale sollevare la problematica della sicurezza degli edifici scolastici, ma sarebbe altrettanto opportuno occuparsi della salvaguardia degli alunni nei ...

Papa Francesco - la rivoluzione dell’amore deve iniziare dalle scuole : “Il nostro mondo ha bisogno di una rivoluzione di amore! Che questa rivoluzione inizi da voi e dalle vostre famiglie! Stiamo perdendo la nostra capacità di amare” “Il vero amore è appassionato”. “L’amore vero è la vera libertà”. “Oggi abbiamo bisogno di uomini di amore”. Quale “capacità di amare”? Oggi non la si può “perdere” perché i ragazzi non sanno niente dell’amore, per questo si deve imparare ad amare. In teoria è facile dire che l’amore è ...

Sotto il tetto ‘edu.it’ - la nuova casa digitale delle scuole italiane : Dal 20 settembre si avvia una rivoluzione digitale per oltre 8700 scuole italiane pubbliche e parificate: tutte le scuole che avevano un nome a dominio ‘gov.it’ potranno migrare sul nuovo nome a dominio ‘edu.it’, che sarà utilizzabile anche da tutte le altre scuole pubbliche e paritarie italiane. In base alla determina n. 36 del 12 febbraio 2018 emanata dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), si prevede che il dominio ‘gov.it’ sia assegnato ...

Mattarella : 'Sicurezza delle scuole è una priorità' : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha inaugurato l'anno scolastico 2018-2019 sull'Isola d'Elba. 'La scuola è un'istituzione cardine dello Stato democratico, ma è anche una comunità ...

Mattarella : “Genitori-bulli pericolosi quanto gli studenti. E la sicurezza delle scuole non è tema da varie ed eventuali” : “Alcuni gravi episodi di violenza – genitori che hanno aggredito gli insegnanti dei propri figli – rappresentano un segnale d’allarme che non va sottovalutato”. Il presidente della Repubblica, durante la cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico, ha voluto dedicare uno dei passaggi più sentiti del proprio discorso al tema del rapporto tra genitori e insegnanti. La crisi di autorità dei docenti – ...

Terremoto - la Corte dei Conti : “In ritardo il piano di messa in sicurezza delle scuole” : Ritardi e inadeguatezza delle risorse per il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico. E’ quanto rileva la Corte dei Contila Corte dei Conti nella relazione che esamina lo stato di attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici previsto dalla l. n. 289/2002. La relazione dei giudici contabili rileva alcune criticità nella gestione dei diversi ...

Roma Capitale - scuole d'Arte e dei Mestieri : partono i primi corsi dell'anno formativo 2018/2019 : Il nuovo ciclo di lezioni - distribuite a seconda della materia fra la Scuola Scienza e Tecnica, la Scuola Ettore Rolli, la Scuola Arti Ornamentali e la Scuola Nicola Zabaglia - spazia dalla ...

Il sindaco Francesco Tosi ha scritto a studenti e famiglie - insegnanti e personale non docente delle scuole di Fiorano Modenese : La scuola rimane, oggi, insieme alla famiglia , quando c'è, l'ultimo baluardo alla barbarie morale e politica, al predominio dell'economia sull'etica e della tecnologia sul pensiero critico, alla ...

AMBIENTE E ISTRUZIONE - A disposizione delle scuole il nuovo catalogo delle attività formative gratuite : ... incontri, uscite in AMBIENTE, spettacoli teatrali e altre attività offerti gratuitamente alle classi che ne fanno domanda, con lo scopo prezioso di Educare alla Sostenibilità le generazioni più ...

'scuole sicure' - per il primo giorno servizi di repressione e prevenzione della Polizia : Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con la riapertura dell'anno scolastico, ha predisposto uno specifico progetto, denominato "Scuole Sicure", per promuovere, a livello nazionale, una capillare ...

Apertura scuole - il programma dell'istituto Giusti e Carducci : Successivamente saranno presentati i progetti "Giardini di pietra", "Somareria", "Gioco sport", "Orto in condotta", "Biblioteca", "Stanza di Euterpe", per concludere con un reading di poesie a cura ...

"Gas radioattivo nelle scuole vicine all'Ilva" : a Taranto esplode la protesta delle mamme : Le famiglie hanno contestato il sindaco Melucci: "Concentrazioni tre volte superiori al limite di legge: senza provvedimenti non manderemo i nostri figli a scuola". L'Arpa ha segnalato il problema due mesi fa. Il Comune: "Interverremo"

Catanzaro - libri di testo gratuiti a tutti gli studenti delle scuole medie : A Miglierina, in provincia di Catanzaro, l'amministrazione comunale ha messo a disposizione gratuitamente alle famiglie libri di testo per gli studenti delle scuole medie. E anche il servizio di trasporto scolastico è estremamente economico.Continua a leggere