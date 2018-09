Le famiglie italiane a rischio disgregazione causa smartphone

Cresce ricchezza famiglie italiane : I dati sono contenuti nelle tabelle di Bankitalia, allegate al documento 'L'economia delle regioni italiane nel 2017' ed elaborati dall'Adnkronos, relativi agli anni 2008-2016 che comprendono le ...

I Cir ripristineranno la fiducia delle famiglie italiane nell'Italia? : Milano. Non sono gli investitori esteri i più diffidenti nei confronti dell'Italia ma gli stessi italiani. Quanto emerge a sorpresa da un'analisi di Dws (Deutsche Asset & Wealth Management), sembrerebbe smentire il paradigma su cui si basa il governo quando parla di attacchi di tipo speculativo al n

Di Maio dice che i negozi aperti la domenica stanno «distruggendo le famiglie italiane» : E ha promesso che entro la fine dell'anno il suo governo approverà una legge per superare le liberalizzazioni introdotte nel 2011 dal governo Monti The post Di Maio dice che i negozi aperti la domenica stanno «distruggendo le famiglie italiane» appeared first on Il Post.

Istat : “In agosto peggiora il clima di fiducia per famiglie e imprese italiane” : Stando ai dati diffusi stamane da Istat, l'indice che misura la fiducia dei consumatori è sceso dai 116,2 punti di luglio a 115,2; mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese è passato da 105,3 a 103,8. "La flessione dell'indice di fiducia dei consumatori è dovuta principalmente al deterioramento della componente economica", spiega l'istituto nazionale di Statistica.Continua a leggere

Federconsumatori : In autunno stangata di 1700 euro per le famiglie italiane : "Alla luce della preoccupante situazione economica delle famiglie e della fase di incertezza in cui versa la nostra economia, rivolgiamo al governo ed all' Autorità per l'energia un appello affinché ...

famiglie italiane sempre più indebitate con le banche. Lo dice la Cgia di Mestre : Le Famiglie italiane sono indebitate per un importo medio pari a 20.549 euro. I debiti accumulati con le banche e gli istituti finanziari ammontano a quasi 534 miliardi di euro. Le cifre, elaborate ...

famiglie italiane "in rosso" - sempre più indebitate : in testa c'è la Lombardia : Nuovo studio della Cgia. I "passivi" accumulati con le banche ammontano a quasi 534 miliardi di euro, 20 mila euro in media...

Matteo Salvini - una 'tassa per gli immigrati' per aiutare le famiglie italiane : Una mossa destinata a cambiare completamente il panorama dell'immigrazione in Italia, come le altre già portate a termine in queste prime settimane di governo. Matteo Salvini e la Lega intendono ...