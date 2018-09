Lazio | S Inzaghi | al derby penserò dopo

Lazio - Simone Inzaghi ed il turnover in vista : “Milinkovic-Savic non ha mai riposato” : Milinkovic-Savic potrebbe essere tra gli indiziati ad uno stop in vista del derby che la Lazio affronterà nel prossimo weekend di campionato “Archiviata la vittoria di domenica ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché abbiamo svolto una prestazione importante contro una squadra che aveva sei punti all’attivo ed una gara da recuperare. Già dalla ripresa degli allenamenti, però, stavamo pensando all’Udinese: dovremo ...

Serie A Lazio - Inzaghi : «Non penso al derby - in testa solo l'Udinese» : ROMA - " Il derby contro la Roma è una partita a sé, ma ora dobbiamo fare grande attenzione all' Udinese , perché è una squadra ben allenata, organizzata, corre e si chiude bene. Sarà una gara tosta ".

Udinese- Lazio - Simone Inzaghi : 'Non pensiamo al derby. Milinkovic da valutare' : LIVE 15:02 25 set Se Leiva dovrà riposare E' importantissimo, con il Genoa ha giocato alla grande. Lo stesso vale per Badelj, si è inserito nel migliore dei modi, ci darà soluzioni. Domenica ci ha ...

Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic? Più gioca e meglio è' : TORINO - ' Per il Bologna battere la Roma è stata un'impresa, sono stati bravi. Non ho ancora parlato con Pippo, ma i suoi ragazzi meritano i complimenti, hanno sicuramente fatto una grande partita '. ...

Lazio -Genoa - Inzaghi : “Abbiamo tanti impegni - coinvolgerò tutti” : Simone Inzaghi ha parlato al termine della vittoria della sua lazio contro il Genoa. Luis Alberto in panchina ha sorpreso, ma il tecnico si fida di Caicedo: “La scelta di Caicedo? Aveva fatto una partita incredibile giovedì. E’ un lavoratore incredibile e tutte le volte che l’ho chiamato in causa ha risposto positivamente. Abbiamo tante partite, devo avere la forza e la voglia di coinvolgere tutti gli ...

Serie A - Lazio -Genoa 4-1 : terza vittoria di fila per Inzaghi : I biancocelesti calano il poker con Caicedo, Immobile, 2, e Milinkovic. Per il Grifone sorride solo Piatek

Lazio - Inzaghi : "Dobbiamo crescere - col Genoa mi aspetto delle risposte" : Il tecnico biancoceleste presenta la sfida di domani contro il Genoa : "Li conosciamo bene, abbiamo pagato dazio in casa l'anno scorso, non meritavamo quella sconfitta"

Lazio-Genoa - Inzaghi : 'Luis Alberto e Milinkovic torneranno a far la differenza' : LIVE 14:48 22 set C'è da migliorare la mira? Sì, dobbiamo essere più cinici, non lo nascondo. Dobbiamo ritrovare il gol con più facilità e non possiamo far passi falsi in questo nostro percorso di ...