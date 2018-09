Lazio | M5S | ok ad ampliamento Parco Appia Antica

Regione Lazio - passa l’emendamento - M5s denuncia : “Da oggi possibile aggirare tetto dei contratti a tempo determinato” : Da oggi in Regione Lazio si potrà aggirare il limite di spesa dei contratti a tempo determinato. Questo grazie ad un subemendamento presentato dalla giunta Zingaretti e approvato lunedì 24 settembre durante le votazioni della legge di semplificazione (collegato al bilancio). “Due commi – denuncia il consigliere regionale M5S Valentina Corrado – contrastano con la legge nazionale del 2010 che impone alle regioni un limite di spesa per il ...

M5S Lazio : no a specuLazione edilizia Lago di Bracciano : Lazio: M5S, in atto una specuLazione edilizia sulle rive del Lago di Bracciano “Costruire sulle rive del Lago Bracciano? Lo sta rendendo possibile il sindaco Tondinelli, guarda caso del centro destra, attraverso la lottizzazione di alcuni terreni in zona “La Lobbra”. Si legge così in un post sulla pagina Facebook dei consiglieri regionali M5S del Lazio”. “Questa operazione deve assolutamente essere fermata. Per questo abbiamo ...

Abruzzo e Lazio uniti per difendere il Liri - sopralluogo del M5S nel territorio : L'Aquila - Definire le strategie d’intervento per il ripristino di condizioni di salubrità e resilienza per il fiume e porre basi di conoscenza comune al fine di affrontare il tema della tutela delle acque del bacino del Liri. E’ questo il fine del sopralluogo effettuato il 2 settembre dal consigliere regionale M5S Abruzzo Gianluca Ranieri e dal consigliere regionale del M5S Lazio Loreto Marcelli. Con loro anche Bruno Baldassarre, ...

Glifosato a coLazione - tracce nei cereali/ M5s dopo sentenza Monsanto : “La salute dei cittadini va tutelata” : Glifosato a colazione, tracce nei cereali. M5s all'attacco dopo la sentenza contro la multinazionale Monsanto: “La salute dei cittadini va tutelata”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Trasporti - Porrello (M5S) : Richiesta audizione con enti concessionari strade ed autostrade Regione Lazio : Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale, dichiara: “Ho inviato una lettera al Presidente della commissione consiliare ‘Trasporti, infrastrutture e lavori pubblici’ per chiedere che siano convocati in audizione i rappresentanti degli enti concessionari di strade ed autostrade nel territorio della Regione Lazio. La mia Richiesta è un primo passo necessario per l’apertura ...

Blasi (M5S) : Regione Lazio risponda su istanze ricerca geotermia : Roma – “Attendo ormai da oltre un mese dalla Giunta Zingaretti ad un’interrogazione depositata lo scorso 27 giugno sullo stato dell’arte delle istanze di permesso di ricerca nella Regione Lazio. Dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico si apprende che alla data del 30 marzo 2016 esistono 25 richieste di permesso di ricerca e 8 autorizzazioni alla ricerca di risorsa geotermica ai fini dello sfruttamento energetico per la media ed ...

Lazio - Zingaretti molla il M5s e imbarca due ex assessori di Alemanno e Polverini : Affrancarsi dal Movimento 5 Stelle allargando la maggioranza a due consiglieri di destra (neanche tanto moderata). E a chi importa se si tratta di due ex assessori di spicco delle giunte di Gianni Alemanno e Renata Polverini: “tutto fa brodo”, come dicono ormai frequentemente dalle parti di via Rosa Raimondi Garibaldi. Nicola Zingaretti dice addio all’anatra zoppa e saluta con pochi rimpianti la necessità di dover rendere conto ai pentastellati ...

Tap - storia del gasdotto che manda in fibrilLazione il M5S : Il no al gasdotto che porterà in Italia il gas azero è stato a lungo un cavallo di battaglia del movimento che ora però deve prendere una posizione definitiva. L’opera intanto prosegue al rallentatore mentre Albania e Grecia hanno quasi completato le rispettive tratte...

Regione Lazio - vaccini - M5S presenta "sua" riforma. Iss : "Seri problemi di scientificità" : La proposta prevede più informazione, analisi pre e post inocuLazione, e una quarantena da scuola di 4-6 settimane. "Ma così seri rischi per la salute". Fimmg: "Torniamo indietro di 100 anni"

M5S Lazio : 'Quarantena di 4-6 settimane per i bambini vaccinati' : Dalle 4 alle 6 settimane di quarantena per i bambini vaccinati . È quanto prevede la proposta di legge regionale presentata da Davide Barillari e Roberta Lombardi, consiglieri del Movimento 5 Stelle ...

Regione Lazio - la proposta di legge del M5s : “Quarantena per i bimbi vaccinati”. L’assessore : “Antiscentifici e oscurantisti” : “Una quarantena di oltre un mese per i bambini appena vaccinati”. Apriti cielo. Fa discutere la proposta di legge regionale presentata nel Lazio dai consiglieri Davide Barillari e Roberta Lombardi, che secondo alcuni sembra strizzare l’occhio alle teorie no-vax. In particolare, all’articolo 11 “Rapporto con le scuole e certificazione”, al comma 2, si afferma che “la scuola garantisce che sia rispettato il periodo di quarantena di 4-6 settimane ...

Vaccini - la proposta 'no vax' del M5S Lazio : Una proposta di legge scritta con la collaborazione di alcune associazioni free-vax per la revisione del sistema vaccinale della Regione Lazio e il superamento dell'obbligo vaccinale . Primi firmatari,...

M5s Lazio : quarantena da scuola per vaccinati. Burioni : irresponsabili - : I pentastellati in Regione hanno avanzato una proposta che, tra le altre cose, punta al "superamento della pratica vaccinale coercitiva" e alla "personalizzazione della pratica". Critico il virologo, ...

Vaccini - stop all'obbligo ed esami prevaccinali - le proposte del M5S Lazio : stop ad ogni obbligo, necessarie ottimali condizioni psichiche e fisiche della persona che si sottopone ai Vaccini e quarantena prima del rientro a scuola