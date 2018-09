L' autunno fa sul serio ma solo per poco

huffingtonpost

(Di martedì 25 settembre 2018) La burrasca autunnale tanto invocata dagli amanti del freddo alla fine è arrivata. L'aria fredda nordica ha fatto il suo scenografico ingresso dai settori settentrionali del nostro continente. Nella giornata di oggi i venti di Bora che soffieranno via via più forti e fino a 80-90 km/h, soprattutto sul mare Adriatico e sull'alto Tirreno, dove ci sarà anche il rischio di mareggiate. Il team del sito www.ilMeteo.it conferma che quello odierno è stato un risveglio piuttosto freddo soprattutto sulle pianure del Nord, con termometri per la prima volta sotto i dieci gradi e con estese gelate a quote superiori ai 1000 metri. Per quanto riguarda il tempo, esso andrà migliorando, con strascichi temporaleschi quasi esclusivamente sulle due Isole maggiori.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilMeteo.it avvisa che il caldo anomalo ha le ore ...