Laura Pausini | stop ai concerti | come sta la cantante

Laura Pausini sta male : rinviati due concerti/ Cos'ha? L'otite blocca le date di Eboli : Laura Pausini è stata costretta dalL'otite a rinviare due concerti ad Eboli. Erano in programma per oggi e domani al Palasele, ma saranno recuperati il 3 e il 4 novembre prossimi.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 18:57:00 GMT)

Annullato il concerto di Laura Pausini ad Eboli : l'artista ha avuto un malore : l'artista Laura Pausini ha Annullato il suo concerto in programma stasera e domani sera, 25 e 26 settembre 2018, presso il PalaSele di Eboli, in provincia di Salerno. A comunicarlo è stato la stessa cantante con un post apparso poche ore fa sulla sua pagina ufficiale del social network 'Facebook'. La doppia data dell'artista romagnola aveva già fatto registrare il sold out per entrambe le date. Laura Pausi, la cantante italiana più amata e ...

Rinviati i concerti di Laura Pausini a Eboli del 25 e 26 settembre : nuove date e rimborso biglietti : I concerti di Laura Pausini a Eboli sono Rinviati. Di pochi minuti fa, l'annuncio del forfait dell'artista di Solarolo per febbre alta e otite, che le avrebbe impedito di salire sul palco per la doppia data sold out al PalaSele della città campana. Le due date sono già riposizionate in calendario, per le serate del 3 e 4 novembre. I biglietti rimangono quindi validi per i prossimi appuntamenti che vedranno l'artista tornare in Campania per ...

Rinviati i concerti di Laura Pausini a Eboli del 25 e 26 settembre : nuove date e indicazioni biglietti : I concerti di Laura Pausini a Eboli sono Rinviati. Di pochi minuti fa, l'annuncio del forfait dell'artista di Solarolo per febbre alta e otite, che le avrebbe impedito di salire sul palco per la doppia data sold out al PalaSele della città campana. Le due date sono già riposizionate in calendario, per le serate del 3 e 4 novembre. I biglietti rimangono quindi validi per i prossimi appuntamenti che vedranno l'artista tornare in Campania per ...

Doppio sold out per Laura Pausini a Eboli il 25 e 26 settembre : info ingressi generali - fan club e restrizioni : Laura Pausini a Eboli colleziona un nuovo sold out. Sono due i concerti che l'artista di Solarolo terrà al PalaSele, per i quali sono stati letteralmente polverizzati i biglietti senza che ci siano nuove disponibilità. Fatti sentire World Wide Tour approda quindi in Campania per le date del 25 e 26 settembre, nelle quali sarà la musica del nuovo disco a risuonare tra le mura del palasport con inizio del concerto a partire dalle ore ...

Doppio sold out per Laura Pausini al Pala Sele di Eboli martedì 25 e mercoledì 26. : Il tour segue la release mondiale di FATTI SENTIRE , l'ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo ...

Concerti - al Palasele il 'Fatti sentire tour' di Laura Pausini : Eboli. La cantante italiana più amata nel mondo torna a espugnare il Palasele: doppio sold out domani sera e mercoledì 26 settembre per Laura Pausini in scena a Eboli , unica tappa in Campania, con il ...

Come rivedere il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale5 il 22 settembre : Il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale5 ha fatto riaffiorare le emozioni delle anteprime portate nella storica location romana, organizzate per il supporto di Fatti sentire. Andato in onda dopo le 21,30, il concerto di Laura Pausini al Circo Massimo ha raccolto i brani che l'artista di Solarolo ha scelto per la presentazione del suo nuovo album, che nella versione latina - Hazte sentir - ha ottenuto la nomination ai Latin ...

Laura Pausini E PAOLO CARTA/ Romantica dedica al Circo Massimo : lui sorride imbarazzato : LAURA PAUSINI e PAOLO CARTA si lasciano andare a un momento "tutto loro". Lo fanno sul palco del Circo Massimo, in uno dei due concerti tenutisi lo scorso luglio.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:04:00 GMT)

Ascolti - disastro Laura Pausini Alberto Angela star con Pompei : Clamoroso trionfo della serata dedicata a Pompei sul concerto in prima visione della cantante. La cultura travolge l'entertainment Segui su affaritaliani.it

Programmi TV di stasera - 22 settembre 2018. Alberto Angela a Pompei o Laura Pausini al Circo Massimo? : Laura Pausini al Circo Massimo Rai1, ore 21.25: Stanotte a Pompei Pompei, 79 d.C., la notte prima dell’eruzione. Il viaggio con Alberto Angela inizia qui, nelle ore antecedenti la catastrofe. Minuto per minuto, il programma seguirà la tragedia che ha segnato per sempre la storia antica. Ad accompagnare Alberto e gli spettatori saranno via via degli ospiti illustri. Sulla cima del Vesuvio si sfata un luogo comune. Il vulcano, nel 79 d.C., ...

Laura Pausini AL CIRCO MASSIMO/ Concerto "in love" tra Paolo Carta e il fan indiscreto : LAURA PAUSINI dà il meglio di sé sul palco romano del CIRCO MASSIMO. Il Concerto, trasmesso ieri da Canale 5, ha visto un'enorme affluenza di pubblico.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 07:00:00 GMT)

Laura Pausini - concerto Circo Massimo/ Diretta e scaletta - finale in accappatoio : "Fate l'amore stanotte!" : Laura Pausini, concerto al Circo Massimo in onda su canale 5 oggi, sabato 22 settembre: Diretta e scaletta dello show storico dell'artista romagnola. (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 00:26:00 GMT)

Laura Pausini - CONCERTO CIRCO MASSIMO/ Diretta e scaletta - sul palco l'incursione del fan : "Sono nudo per te" : LAURA PAUSINI, CONCERTO al CIRCO MASSIMO in onda su canale 5 oggi, sabato 22 settembre: Diretta e scaletta dello show storico dell'artista romagnola. (Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 23:46:00 GMT)