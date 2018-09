L’App per la pianificazione urbana vince il premio dello Space App Camp

Congedo di paternità - la sperimentazione a 4 giorni? Scade a fine anno. L’Appello perché diventi strutturale : Il Congedo di paternità a quattro giorni ha i giorni contati. perché mentre Legge di Bilancio 2017 ha esteso per l’anno in corso il Congedo obbligatorio remunerato, se l’attuale governo non deciderà di confermarla, la sperimentazione si concluderà entro la fine del 2018. Decretando l’annullamento di quel passo in avanti (anche se timido) compiuto in direzione di un riequilibrio dei compiti tra entrambi i genitori e di una conciliazione ...

L’App Poleecy permette di sottoscrivere assicurazioni di breve durata in qualsiasi momento : Poleecy è un'applicazione che permette di stipulare polizze assicurative temporanee di breve durata immediate, economiche e trasparenti grazie alla tecnologia blockchain. L'app consente di scegliere cosa si desidera assicurare e il periodo di copertura per il tempo strettamente necessario: un giorno, alcuni giorni, una settimana, un mese e oltre. L'articolo L’app Poleecy permette di sottoscrivere assicurazioni di breve durata in qualsiasi ...

“Non potevo più vivere in un sistema dove L’Apparenza conta più della sostanza. Con la mia reflex ho scoperto il mondo” : Che ci fa un giovane toscano di 30 anni in un villaggio Masai in Tanzania? Stefano Lotumolo viene da Altopascio, 15mila abitanti in provincia di Lucca. Dopo aver fatto il floricoltore, il pizzaiolo, il postino, il giardiniere e il rappresentante di tramezzini, ecco, “sono partito perché non potevo vivere più in questo sistema”. In 4 mesi passati tra Africa e Asia è nata la passione per la fotografia. E da lì non si è più ...

Exagon - un gioco da tavolo ideale per L’Apprendimento didattico : Exagon è il nome di un gioco da tavolo molto semplice, intuitivo e divertente. Viene inventato a Catania sul finire del 2016 dalla geniale creatività di un architetto cinquantenne di nome Salvatore Catalfamo. Il professionista etneo inizia a riflettere sulle possibili combinazioni scaturenti dall’accostamento dei lati di una semplice figura geometrica bidimensionale rappresentata da un esagono. Il nome del gioco infatti richiama questa figura ...

The Good Doctor non va in onda su Rai1 : L’Appuntamento è per il 24 settembre : Freddie Highmore e The Good Doctor non andranno in onda questa sera su Rai1 così come non sono stati i protagonisti ieri sera. Una Pallottola nel cuore 3 ha ufficialmente preso il posto della serie americana ormai la settimana scorsa costringendo lo slittamento del finale della prima stagione proprio a mercoledì 12 settembre. Chi si aspetta di vedere nuovi episodi questa sera su Rai1 si sbaglia visto che quelli della scorsa settimana erano gli ...

A Sperlonga scuola costruita senza fondamenta per risparmiare sulL’Appalto : Sequestrata la nuova ala dell’istituto «Sottotenente Alfredo Aspri» e una palestra del liceo scientifico «Enrico Fermi» di Gaeta

Amazon Prime Now sbarca a Roma e permette di fare la spesa con L’App in un’ora : Dopo l'esordio in Italia a Milano, il servizio Prime Now di Amazon arriva anche nella capitale e da oggi permette ai Clienti Prime di acquistare generi alimentari dai supermercati Pam Panorama utilizzando l'applicazione e di ricevere a casa la spesa entro una o due ore. L'articolo Amazon Prime Now sbarca a Roma e permette di fare la spesa con l’app in un’ora proviene da TuttoAndroid.

Nextdoor - L’App sociale per fare amicizia e collaborare con i vicini di casa : Arriva anche in Italia Nexdoor, il social network dedicato ai vicini di casa. Lanciato nel 2011 negli Stati Uniti, ha già creato in madrepatria una rete che copre circa il 90% del territorio nazionale. Ora si appresta a sbarcare nel nostro paese, insieme ad altre nazioni europee. In verità l’annuncio odierno conferisce ufficialità a quella che è già una presenza de facto: Nextdoor è disponibile in Italia da circa sei mesi ed è riuscito a ...

Google : L’App ufficiale per Windows Phone smette di funzionare : L’applicazione ufficiale di Google per Windows Phone e Windows 10 Mobile che consente – o meglio – consentiva di utilizzare il motore di ricerca più famoso al mondo ha appena compiuto il suo ultimo respiro. L’ultimo aggiornamento dell’app risale addirittura al 2013 quindi ben 5 anni fa quando Steve Ballmer era il CEO di Microsoft e il modello più recente di Surface era il Surface 2 nella sua variante Pro e standard. ...

Mattarella e L’Appello per la libertà di stampa : “È il fondamento della democrazia” : Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha lanciato un monito a favore della libertà di stampa in un messaggio all'amministratore delegato della Società Editrice Sud Spa. "Una stampa credibile, sgombra da condizionamenti di poteri pubblici e privati, è strumento importante a tutela della democrazia".Continua a leggere

Maltempo - Rossi : “In Toscana arriva L’App per avvertire i cittadini” : “Siamo pronti a presentare una applicazione che sarà disponibile per qualsiasi telefono” per avvertire i cittadini se il livello dei fiumi supera il livello di guardia. In caso di emergenza Maltempo finora “abbiamo avvertito i sindaci, la protezione civile, e siamo i pochi casi in Italia dove è possibile seguire l’evoluzione meteorologica del territorio, suddiviso in 20 distretti. Oltre a questo, i cittadini dalle ...

Salute - L’Appello dei dermatologi : “I tattoo sono pericolosi - bisogna trattarli come farmaci” : “Gli inchiostri per i tatuaggi dovrebbero almeno rispondere agli stessi standard di sicurezza dei prodotti cosmetici”. Anzi di più: “Sarebbe preferibile che fossero sicuri come i farmaci, perché vengono iniettati sottopelle e i loro ingredienti possono viaggiare nel corpo” con il rischio di “infezioni batteriche, allergie, effetti tossici”, senza escludere l’eventualità di tumori. E’ ...

Perché L’Approvazione della riforma del copyright non è un buona notizia : Axel Voss (Foto: FREDERICK FLORIN/AFP/Getty Images) La riforma del copyright è stata approvata dal Parlamento Europeo. Axel Voss, il relatore per il Parlamento, si dice soddisfatto tra i molto applausi dell’aula. Tutto bene dunque no? No. When you have just destroyed the internet. pic.twitter.com/CS7LMNNoqh — I.G.E.L. (@LSRinfo) September 12, 2018 Da diverso tempo vi parliamo della riforma del copyright, ieri in particolare abbiamo ...

Leucemia linfoblastica acuta : dall’Europa L’Approvazione dell’immunoterapia con blinatumomab per i pazienti pediatrici : Amgen ha annunciato oggi che la Commissione Europea (CE) ha approvato l’estensione di indicazioni per BLINCYTO® (blinatumomab) in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 anno con Leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, in recidiva dopo aver ricevuto almeno due precedenti terapie o in recidiva ...