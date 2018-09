eurogamer

: L'ambizioso sequel fan made della trilogia di Spyro è stato preso di mira da Activision #Spyro - Eurogamer_it : L'ambizioso sequel fan made della trilogia di Spyro è stato preso di mira da Activision #Spyro -

(Di martedì 25 settembre 2018) Unfandididai legali di, e rischia al chiusura a meno che non venga pesantemente rielaborato, riporta VG247.Lì fuori di progetti fanche rasentano la violazione di copyright ce ne sono a bizzeffe, per cui non è facile indovinare quali tra tutti i progetti esistenti rischiano poi seriamente di essere chiusi. Sta di fatto che, se il detentore dei diritti di turno è in procinto di lanciare una remastersua proprietà intellettuale tra meno di due mesi, beh probabilmente in tal caso è più facile indovinare quale progetto rischi di più la chiusura rispetto ad un'altro.In questo caso stiamo parlando di Myths Awaken, unoriginale del draghetto viola. Come potrete immaginare, con laReignited Trilogy attesa per novembre, il progetto è sotto la lente di ingrandimento di, ...