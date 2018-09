L' Ai per salvare vite umane | Microsoft lancia un programma da 40 milioni di

Genova - parla il sindaco : "Un ponte subito per salvare l'economia della città" : A Panorama.it Bucci spiega: "Non siamo in ginocchio. Localmente abbiamo fatto il massimo. Dal Governo ci aspettiamo decisioni rapide"

Nicole - morta a quattro anni per un'otite : "Comune antibiotico la poteva salvare" : I fatti risalgono al 2017. La bambina era morta all’Ospedale Civile di Brescia a causa di un’infezione particolarmente...

Bimba morta per una otite a Brescia - i periti : "Si poteva salvare con antibiotico" : I consulenti della Procura: "La condotta della pediatra di famiglia superficiale e poco accorta", gli ospedali dove era stata ricoverata non avrebbero approfondito a sufficienza la vicenda

Licia Colò : «Torno alla Rai per salvare il pianeta - in super Hd» : Il titolo, Niagara-Quando la natura fa spettacolo, lo lasciava già intendere: il programma che ha visto tornare in Rai Licia Colò dopo 4 anni di assenza, che ha esordito lunedì scorso in prima serata ...

NUCLEARE IRAN - UE PIANO MOGHERINI per salvare ACCORDO SENZA USA/ "Entità legale per commercio con Teheran" : NUCLEARE IRAN, Ue prova a SALVARE ACCORDO SENZA Usa: il capo della diplomazia europea, Federica MOGHERINI, ha annunciato un PIANO per continuare a commerciare con Teheran.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 09:36:00 GMT)

C’è un piano per salvare l’accordo sul nucleare iraniano - ha annunciato Federica Mogherini : Dovrebbe introdurre un nuovo sistema di pagamento per aggirare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti: per ora non ci sono dettagli The post C’è un piano per salvare l’accordo sul nucleare iraniano, ha annunciato Federica Mogherini appeared first on Il Post.

Iran - l’Europa pronta ad aggirare le sanzioni Usa per salvare l’accordo nucleare : Al termine di una riunione all’Onu, a New York, l’Alto rappresentante dell’Unione Europea, Federica Mogherini, ha annunciato che «gli stati membri dell’Ue istituIranno un’entità legale per facilitare transazioni finanziarie legittime con l’Iran». Il nuovo strumento sembra destinato a sostituire lo Swift, il sistema di transazioni internazionali con...

Ferito durante traversata in solitaria - corsa contro il tempo per salvare il velista Tomy : Il 39enne Abhilash Tomy era impegnato in una traversata in barca a vela nell'Oceano indiano quando si è imbattuto in una violenta tempesta che lo ha lasciato gravemente Ferito alla schiena. Gli ultimi messaggi indicavano che Tomy era al sicuro ma che giaceva immobilizzato nella sua cuccetta senza possibile di mangiare e bere.Continua a leggere

Australia : corsa contro il tempo per salvare il velista ferito nell’Oceano Indiano : corsa contro il tempo per soccorrere il velista Abhilash Tomy, gravemente ferito e alla deriva al largo delle coste Australiane: era impegnato nel giro del mondo in solitaria del Golden Globe. Secondo quanto riferisce la BBC, verrà raggiunto da un peschereccio francese. L’albero dell’imbarcazione si è rotto a causa di una tempesta nell’Oceano Indiano. “Quello che sappiamo è che il peschereccio francese Osiris dovrebbe ...

Calvizie - il metodo infallibile per salvare i capelli : cosa dovete mangiare ogni giorno : Senza scomodare Sansone e il suo simbolo di forza e virilità, la cruda realtà è che per la caduta dei capelli non c' è ancora una cura definitiva, ed essa viene da vissuta, da chiunque ne risulta afflitto, come una perdita della propria identità individuale, oltre che della propria immagine, seduzio

Oceano Indiano - corsa contro il tempo per salvare il velista disperso : La posizione della Thuriya, una replica dello yacht di Robin Knox-Johnston Suhail, vincitore 50 anni fa della circumnavigazione del mondo non-stop nella Sunday Times Golden Globea, si trova a circa ...

Berlusconi ci riprova : una nuova "discesa in campo" per salvare Forza Italia : Il colpo di scena al termine della kermesse di Fiuggi. Il leader degli azzurri non ha risparmiato stoccate a Salvini e...

Berlusconi vuole candidarsi alle Europee per salvare il Paese : Fiuggi, 23 set., askanews, - Si candiderà alle prossime Europee? 'Penso di sì. E' quello che mi chiedono tutti'. Lo ha affermato Silvio Berlusconi da Fiuggi dove ha partecipato alla convention ...

Berlusconi candidato alle Europee : “Me lo chiedono tutti - per salvare l’Italia bisogna fare sul serio” : Silvio Berlusconi annuncia da Fiuggi la sua possibile candidatura alle elezioni Europee del 2019. "E' ciò che mi chiedono tutti. Se dobbiamo salvare l'Italia, bisogna cominciare a fare le cose sul serio. Siamo sicuri che l’Italia migliore vincerà ancora".Continua a leggere