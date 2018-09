La sorella di Stefano Cucchi | “Non posso perdonare chi l’ha ucciso”

dilei

: IN ESCLUSIVA SU CHI L'INTERVISTA A ILARIA, LA SORELLA DI STEFANO CUCCHI: «MIO FRATELLO ERA UN RAGAZZO BUONO, CHE SI… - Parpiglia : IN ESCLUSIVA SU CHI L'INTERVISTA A ILARIA, LA SORELLA DI STEFANO CUCCHI: «MIO FRATELLO ERA UN RAGAZZO BUONO, CHE SI… - masqliddo : Possono non passare nelle sale il film su Stefano #Cucchi , offendere l’impegno della sorella Ilaria o rilegare in… - leonilde_S : @daniele_bordoni @rubio_chef 2) O dobbiamo fare come Salvini con la sorella di Stefano Cucchi, anche lui ammazzato… -

(Di martedì 25 settembre 2018) Ilariatorna a parlare della morte del fratello e svela che non potrà maichi l’ha ucciso. Era il 2009 quandomorì a causa delle percosse subite poche ore dopo il suo arresto. Da allora ci sono stati processi, interviste, programmi tv e persino un film, Sulla mia pelle, interpretato da uno straordinario Alessandro Borghi. Nel corso di questi nove anni Ilaria non ha mai smesso di lottare per trovare la verità e per rendere giustizia a quel fratello che amava immensamente e che ha perso troppo presto. “Era un ragazzo buono, che aveva sbagliato, ma che stava ricominciando – ha raccontato in un’intervista al settimanale Chi -.era un ragazzo meraviglioso. Già da piccolo era pieno di vita, solare, sempre con il sorriso e la battuta pronta. Ma era anche molto fragile. Per questo nonchi l’ha ...