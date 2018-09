La similinfluenza | 120mila italiani a letto

ilgiornale

(Di martedì 25 settembre 2018) Chiamatela purte "". È questa la patologia che sta colpendo in questi giorni ben. Con le temperature che vanno su e giù in queste ore diversisono rimasti acon mal di gola e raffreddore. E così gli esperti provano a spiegare questo fenomeno che sta caratterizzando questo principio di autunno: "Siamo alle prese con i virusli - spiega il virologo Fabrizio Pregliasco dell'università di Milano, direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano - scatenati dai notevoli sbalzi termici a cui siamo esposti. Ad oggi sono colpiti circa 80 mila pazienti ma presto si raggiungerà quota 120 mila. Sono in arrivo infatti giorni più rigidi, con le temperature pronte a scendere, quindi salirà notevolmente il numero delle persone ammalate".A dare il via questa ondata di malesseri sono stati gli sbalzi di temperatura delle ultime settimane con ...