La paziente rigetta il trapianto di faccia | sta bene | ma si attende un altro donatore

(Di martedì 25 settembre 2018) Dal'entusiasmo per un intervento unico in Italia alla preoccupazione per il possibile esito, con lache non è in pericolo di vita ma che dà segni di rigetto tali da far decidere i medici di optare per il 'piano B'. In poche ore è completamente cambiata la situazione all'ospedale Sant'Andrea di Roma, teatro del primoditentato in Italia. Nonostante l'intervento sia stato giudicato 'tecnicamente riuscito' i bollettini di oggi parlano di problemi per latali da far scegliere ai medici di optare per una ricostruzione temporanea con il tessuto della."Le condizioni generali dellapermangono buone e non ci sono preoccupazioni per la sua vita - si legge nella nota diffusa in serata -. In considerazione del permanere della sofferenza del microcircolo, si è deciso di procedere alla ricostruzione temporanea con ...