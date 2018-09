La nave Aquarius sbarca a Malta | i migranti saranno ospitati in Spagna | Portogallo e

Aquarius - migranti divisi tra Francia Spagna e Portogallo. Rebus porto La nave Ong : «Maltempo - fate presto» : Intervistato in mattinata da Bfm-Tv-Rmc, il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, ha detto che 'per ora la Francia dice no' all'arrivo dell'Aquarius a Marsiglia. 'Se non definiamo delle ...

Aquarius - la Francia nega lo sbarco «Accordo con Spagna e Portogallo» La nave Ong : «Maltempo - fate presto» : Accordo tra Portogallo, Francia e Spagna per l'accoglienza dei migranti dell'Aquarius. Lo scrivono i media francesi dopo che Parigi ha detto no allo sbarco a Marsiglia della nave...

Il Portogallo accoglierà 10 dei 58 migranti a bordo della nave Aquarius : Il governo portoghese ha annunciato di avere dato la propria disponibilità ad accogliere 10 dei 58 migranti a bordo della nave Aquarius, che si trova da giorni nel Mediterraneo centrale senza ricevere autorizzazioni per l’attracco. Il Portogallo ha detto di The post Il Portogallo accoglierà 10 dei 58 migranti a bordo della nave Aquarius appeared first on Il Post.

Portogallo : accordo su nave Aquarius : 16.00 Il Portogallo ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Francia e la Spagna per accogliere i 58 migranti a bordo della nave Aquarius, soccorsi nel corso di due operazioni, una giovedì e una sabato. Intanto la nave ha lanciato un sos a causa delle cattive condizioni del mare con onde di oltre 5 metri.

Il governo francese non darà l’autorizzazione per l’approdo della nave Aquarius a Marsiglia : Il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, ha detto martedì che il suo governo non darà per ora l’autorizzazione alla nave Aquarius di attraccare nel porto di Marsiglia, nel sud del paese, come invece era stato chiesto dall’equipaggio della The post Il governo francese non darà l’autorizzazione per l’approdo della nave Aquarius a Marsiglia appeared first on Il Post.

No della Francia all Aquarius - e la nave con 58 migranti lancia l allarme 'Maltempo e onde di 5 metri - ci serve un porto sicuro' : ROMA - Nessun coordinamento da Bruxelles. La Commissione europea non ha ricevuto alcuna richiesta dalla Francia né da altri Stati membri per trovare una soluzione al caso della nave Aquarius2, in ...

Aquarius - la Francia nega lo sbarco a Marsiglia della nave con 58 migranti E attacca l'Italia : «Apra i suoi porti» : La Francia non apre il porto di Marsiglia alla nave Aquarius . 'Per ora, la Francia dice no', ha risposto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc mentre la titolare francese degli Affari Europei, asupicando una soluzione del caso entro oggi, ha attaccato l'Italia in quanto porto più vicino e ...

Migranti - la Francia dice no a all'approdo di Aquarius e anche Bruxelles si sfila : 'Non è nave europea' : I francesi: "Si rispettino le regole" - "Se vogliamo avere una politica migratoria coerente, dobbiamo rispettare le regole europee", ha affermato Le Maire intervistato da Bfm-Tv-Rmc. "La Francia deve essere fedele ai suoi valori di diritto di asilo, per ...

Allarme “Uragano Mediterraneo” sul mar Jonio - rischio disastro tra Italia e Libia. La nave Aquarius con 58 immigrati : “ci serve un porto sicuro con urgenza” : “In questo momento abbiamo 58 persone a bordo soccorse tra giovedi’ e sabato. Abbiamo avuto bel tempo, situazioni ideali per le partenze. Le condizioni meteo stanno peggiorando e nelle prossime ore aspettiamo mare con onde fino a 5 metri. Per questo diventa importante e fondamentale trovare un porto per sbarcare in sicurezza tutte queste persone“. Lo afferma uno dei soccorritori dell’Aquarius in un video su ...

Aquarius - nessun coordinamento da Bruxelles. La nave lancia l allarme 'Maltempo e onde di 5 metri - ci serve un porto sicuro' : ROMA - nessun coordinamento da Bruxelles. La Commissione europea non ha ricevuto alcuna richiesta dalla Francia né da altri Stati membri per trovare una soluzione al caso della nave Aquarius2, in ...

La nave Aquarius chiede di poter sbarcare alla Francia - ma Parigi dice no : ...Sos Mediterranée e Msf hanno denunciato che l'Autorità marittima di Panama ha revocato l'iscrizione dell'Aquarius dal proprio registro navale 'sotto l'evidente pressione economica e politica delle ...

Aquarius - la Francia nega lo sbarco a Marsiglia della nave con 58 migranti E attacca l'Italia : 'Apra i suoi porti' : La Francia non apre il porto di Marsiglia alla nave Aquarius . 'Per ora, la Francia dice no', ha risposto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc mentre la titolare francese degli Affari Europei, asupicando una soluzione del caso entro oggi, ha attaccato l'Italia in quanto porto più vicino e ...

Aquarius - Francia nega sbarco a Marsiglia della nave con 58 migranti E attacca l'Italia : «Apra suoi porti» : La Francia non apre il porto di Marsiglia alla nave Aquarius. «Per ora, la Francia dice no», ha risposto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da...

nave Aquarius a Marsiglia - no di Parigi : 11.06 "Per ora, la Francia dice no": il ministro francese dell'Economia Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, ha risposto così alla domanda se la Francia fosse pronta ad accogliere la richiesta dell' Ong Sos Méditerranée di aprire il porto di Marsiglia alla Nave ...