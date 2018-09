La Grillo torna sui vaccini | Obbligo per il morbillo ​ma non per l' esavalente

ilgiornale

: Per capirci: #DiMaio ha fatto l’accordo con #Salvini che ha fatto l’accordo con #Berlusconi e alla fine tutti e tre… - ivanscalfarotto : Per capirci: #DiMaio ha fatto l’accordo con #Salvini che ha fatto l’accordo con #Berlusconi e alla fine tutti e tre… - DiegoFerroActor : RT @ivanscalfarotto: Per capirci: #DiMaio ha fatto l’accordo con #Salvini che ha fatto l’accordo con #Berlusconi e alla fine tutti e tre in… - rupsi80 : @beppe_grillo Ah Gri, ma che illuminati e illuminati. Qua c’abbiamo Sarvini che invoca la castrazione chimica. Qua se deve torna’ all’abc -

(Di martedì 25 settembre 2018) Il ministro della Salute Giuliaa parlare di, durante un intervento a "L'aria che tira" di La7.Laricorda che "noi ci siamo opposti al decreto Lorenzin e il nostro obiettivo è superarlo". Il superamento del decreto non si traduce in un'azione contro i: "non siamo contro i, siamo favorevoli". L'intenzione, però, è quella di fare in modo che "lo strumento dell'sia utilizzato in maniera intelligente e solo dove è necessario come si fa anche in altri Paesi". In altre parole, sì al vaccino obbligatorio per il, ma no per l', "per il quale credo sia sufficiente la raccomandazione".Il decreto Lorenzin prevedeva l'delle vaccinazioni per alcune patologie, ma con l'approvazione in Senato del decreto Milleproroghe, per l'anno scolastico appena iniziato resterà valida l'autocertificazione, fino a marzo del 2019, data ...