Aquarius - la Francia dice no : porto di Marsiglia chiuso per i 58 migranti : La Francia non apre il porto di Marsiglia alla nave Aquarius . 'Per ora, la Francia dice no', ha risposto il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc. La richiesta di approdare a Marsiglia era stata lanciata dall stessa Ong Sos Méditerranée , responsabile della Aquarius con 58 migranti a bordo. ...

La Francia dice “no” all’attracco dell’Aquarius a Marsiglia : 58 migranti a bordo : «Per ora, la Francia dice no»: il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, ha risposto così alla domanda se la Francia fosse pronta ad accogliere la richiesta dell’Ong Sos Mediterranee di aprire il porto di Marsiglia alla nave Aquarius con 58 migranti a bordo. ...

AQUARIUS 2 VERSO MARSIGLIA CON 58 MIGRANTI/ Ultime notizie - Francia dice no : Le Pen - 'Inammisibile' : AQUARIUS 2 VERSO MARSIGLIA con 58 MIGRANTI: Ultime notizie, Francia fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:'Nave

AQUARIUS 2 VERSO MARSIGLIA CON 58 MIGRANTI/ Ultime notizie - Francia dice no : Le Pen - "Inammisibile" : AQUARIUS 2 VERSO MARSIGLIA con 58 MIGRANTI: Ultime notizie, Francia fredda sull'ipotesi di sbarco chiede soluzione europea. Tuona Marine Le Pen:"Nave non deve attraccare"(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 08:54:00 GMT)

Francia : Casino dice no alle avance di Carrefour - ma il big francese smentisce interesse : Fermento in Francia nel mondo dei supermercati. Nel fine settimana Casino ha annunciato di avere rifiutato le avances arrivate dalla connazionale Carrefour, che ha tuttavia negato l'interesse per la società. In una nota ...

Coppa Davis – Finale con polemica per la Francia : Bernard Giudicelli ignorato dai giocatori - il motivo è clamoroso : La gioia per la Finale di Coppa Davis ‘offuscata’ da una pungente polemica in casa Francia: Bernard Giudicelli ignorato da giocatori e capitan Noah per l’intero weekend Grande euforia in casa Francia per aver raggiunto nuovamente la Finale di Coppa Davis, questa volta addirittura da campioni in carica. La formazione transalpina ha vinto i due singolari e il doppio contro la Spagna, orfana di Nadal, chiudendo la pratica in ...

Libia - l’Onu dice “no” a Macron : “Nessun voto prima del 2019”. La Francia non ci sta : “Lavoriamo per il 10 dicembre” : Il Consiglo di Sicurezza delle Nazioni Unite dice “no” alle elezioni in Libia prima del 2019. E’ quanto emerge dall’ultima riunione all’Onu, dove si è deciso di prolungare la missione nel paese per un altro anno, senza approvare la data del 10 dicembre per le elezioni, come indicato nel vertice di Parigi di quattro mesi fa. Il Consiglio ha approvato una bozza di risoluzione presentata dal Regno Unito per andare alle ...

LA Francia dice addio al telefono fisso : ANSA, - Parigi, 26 AGO - addio vecchie linee telefoniche fisse: dal 2023 in Francia si passerà soltanto dalla box di Internet se si vuole mantenere la linea di casa. Ma già da novembre - riferisce Le ...

Francia - giudice sbaglia e scarcera un jihadista : Yassin Salih. Il suo nome ci dice poco, ma è il jihadista che ha realizzato uno dei più oscuri attentati degli ultimi anni. È stato lui, il 26 giugno del 2015, a decapitare il proprio datore di lavoro per poi dirigersi con il suo furgone contro delle bombole di gas industriali della Air Products a Saint-Quentin-Fallavier, nei pressi di Lione. Potenzialmente poteva essere una strage, ma ci furono solamente due feriti. La sua storia, come tante ...