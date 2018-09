La Francia chiude alla Aquarius Ma non era Macron a dire che era “vomitevole” farlo?

La Francia chiude alla Aquarius. Ma non era "vomitevole" farlo? : Il bue che dà del cornuto all'asino. La sfrontatezza della Francia sull'accoglienza dei migranti raggiunge limiti parossistici. E se non c'erano già dubbi sull'accoglienza a parole di Parigi, adesso sul caso Aquarius, la nave della Ong Sos Mediterranee, diventa tutto ancora più palese. E ridicolo."Ribadiamo all'Italia che chiudere i suoi porti a persone in difficoltà è contrario al diritto e contrario all'umanità", ha dichiarato la ministra ...

Volley - Mondiali 2018 : si chiude la seconda fase - chi volerà alla Final Six? Russia favorita - Polonia e Francia per l’ultimo posto : le partite di oggi : oggi domenica 23 settembre si conclude la seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile, si definisce il quadro delle squadre qualificate alla terza fase. Ci sono solo sei posti per la Final Six in programma al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre, ultimo ostacolo prima delle semiFinali. Italia, USA, Brasile e Serbia sono già certe di avere staccato il pass per gli atti conclusivi della rassegna iridata: la corazzata a stelle e ...

Staffetta 4x1.25 - Italia chiude al quinto posto. L'oro è andato all'Olanda - argento alla Germania - bronzo alla Francia : L'Italia ha chiuso al quinto posto la gara della Staffetta 4x1.25 km mista ai campionati Europei di nuoto in corso a Glasgow. Nelle fredde gare del Loch Lomond, temperatura 17.3,, L'oro è andato all'...

Francia : caldo eccessivo - Edg chiude 4 reattori nucleari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve