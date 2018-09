La crosta del pane invecchia le cellule | ecco quanto consumarne

dilei

: LA CROSTA DEL PANE FA INVECCHIARE- Lo studio cellule muoiono prima: Consumare con moderazione - #CROSTA… - zazoomblog : LA CROSTA DEL PANE FA INVECCHIARE- Lo studio cellule muoiono prima: Consumare con moderazione - #CROSTA… - mayageeta : Nella crosta del pane componenti che invecchiano le cellule - Salute & Benessere - MetaDieta : Nella crosta del pane componenti che invecchiano le cellule -

(Di martedì 25 settembre 2018) Ladellee andrebbe consumata con moderazione. Lo svela un ricerca scientifica che mette in luce le conseguenze sul nostro corpo del, un alimento che quotidianamente portiamo sulle nostre tavole. Sotto accusa ci sarebbe soprattutto la: la sua formazione infatti avviene tramite una reazione chimica che crea componenti dannosi per l’organismo, in grado di favorire l’mento precoce delle. Lo studio è stato realizzato dal Crea, il Consiglio di ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria, ed è stato pubblicato sulla celebre rivista Journal of Cereal Science. Quando si parla diil grande nemico del nostro corpo è la reazione di Maillard, un processo chimico che prende il nome dallo scienziato francese che per primo studiò l’interazione fra proteine e zuccheri durante una cottura con ...