La bufala dei 27 uomini di scorta per l’ex presidente della Camera Laura Boldrini

La bufala di Berlusconi malato simbolo dei "fake" da battere : La vigilia della direttiva europea contro il far west delle, pseudo,notizie sul web conferma la gravità della situazione. I siti internet che si spacciano per organi di informazione e copiano a man ...

Diciotti : la bufala dei migranti che ballano il Waka Waka [VIDEO] : I 177 migranti a bordo della Diciotti ballano il Waka Waka? È quanto circola ormai da molte ore sui social network per via di un video pubblicato per primo dall’utente Purgatorius sui propri profili Facebook e YouTube. Le immagini sono diventate rapidamente virali e riprenderebbero i migranti al centro di uno scontro politico, mentre si dilettano a ballare il Waka Waka di Shakira. Sarebbe la prova, secondo chi ha condiviso il video e tanti ...

Diciotti - la bufala dei migranti che ballano 'Waka Waka'. Guardia Costiera : "Video del 2017" : Il portavoce della Guardia Costiera a Repubblica : "Si tratta di un video di una missione dell'estate 2017 girato a bordo della nave"

La maxi-bufala di Libero : "85% dei cattolici sta con Salvini". Ma è tutto falso - ecco perché : Peccato che, come riporta ingenuamente lo stesso Libero in basso in tabella , ed evidenziato in foto, , si capisce che la fonte di questi dati è un sondaggio fatto da Analisi Politica nel 2017. ...

[Il punto] La bufala dei piccoli azionisti a rischio in caso di nazionalizzazione di Atlantia : Nel momento stesso in cui il governo gialloverde ha ventilato l'ipotesi di una nazionalizzazione delle Autostrade una parte del sistema dell'informazione italiana ha incominciato a bombardare la ...

La bufala dei 25 amici su Facebook : Fate attenzione : Nuova Bufala su Facebook dei 25 amici scelti per diventare quelli che verranno pubblicati sulla tua bacheca La Bufala dei 25 amici su Facebook: Fate attenzione Oramai le bufale hanno preso possesso del web in lungo ed in largo e Facebook è il servizio web più colpito dalle false notizie ed oggi vi segnalo l’ennesima Bufala […]

La strana bufala di Facebook e dei 25 amici (circa) : Su Facebook gira l'ennesimo messaggio bufala, per fortuna innocuo, legato alla possibilità di vedere solamente i posti di 25 amici, scelti da Facebook. L'articolo La strana bufala di Facebook e dei 25 amici (circa) proviene da TuttoAndroid.

La bufala dei 25 amici su Facebook e della soluzione per farsi leggere di nuovo - : Ecco il messaggio che continua ad apparire sulle timeline di molti e che svelerebbe la nuova politica Facebook: 'La tua sezione notizie mostra di recente solo i post delle stesse poche persone, circa ...

La bufala dei richiedenti asilo che richiedono l’abbonamento Sky per guardare le partite : Nelle ultime ore sta circolando una bufala riguardante la richiesta di alcuni richiedenti asilo residenti in un centro culturale a Vicenza. I migranti avrebbero chiesto in questura di poter avere l'abbonamento a Sky per poter guardare le partite, ma la notizia è infondata e questa richiesta non è mai stata avanzata dagli ospiti del centro.Continua a leggere

OSPEDALE REGGIO CALABRIA : CARTONE AL POSTO DEI GESSI/ Ultime notizie : tutta una bufala? Il caso si sgonfia... : REGGIO CALABRIA, niente GESSI in OSPEDALE: CARTONE per steccare le fratture. Ultime notizie: colpa dei tagli o della scarsa professionalità degli infermieri?(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 21:47:00 GMT)

La vecchia bufala dei raggi cosmici torna a girare : “Non lasciare il telefono vicino al corpo - può causare danni terribili” : Ieri tutti con il naso all’insù per la strepitosa eclissi lunare, la più lunga del XXI secolo, oggi invece tutti con il naso all’ingiù, fissi sui nostri cellulari per il rischio radiazioni causate da pericolosissimi raggi cosmici. Accanto agli scatti della spettacolare luna rossa che ieri ha riempito i cieli di tutto il mondo e milioni di obiettivi di macchine fotografiche, ad inondare gruppi e chat di WhatsApp prima e anche dopo l’eclissi è la ...

Riecco la bufala radiazioni Singapore e dei raggi cosmici : il 27 luglio su WhatsApp : La bufala radiazioni Singapore e dei raggi cosmici riprende la propria corsa su WhatsApp, invitando tutti a spegnere il telefono, il cellulare (come se non fossero la stessa cosa, ndr.), il tablet stasera, più precisamente dalle ore 00.30 alle 3.30. La notizia, come si legge nel messaggio, sarebbe stata lanciata da una TV dell'isola città-stato a sud della Malesia (ma quando mai). La comunicazione prosegue incitando i lettori alla divulgazione, ...