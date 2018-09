La Aquarius sbarcherà a Malta | Patto per ricollocare i migranti

C'è l'ennesimo caso Aquarius. Salvini avverte : 'Non sbarcherà in Italia' : Secondo stime del ministero dell'Economia, la crescita per il prossimo anno dovrebbe essere solo dello 0,9 per cento. I mercati sono stati nervosi in estate a causa dei timori che il governo di Roma ...

C'è l'ennesimo caso Aquarius. Salvini avverte : "Non sbarcherà in Italia" : Di Maio: "Prima l'Italia" Berlino, 21 set - (Agenzia Nova) - Nonostante gli avvertimenti della Unione europea in materia di disciplina di bilancio, l’Italia sta prendendo in considerazione di aumentare il deficit. Lo affermato dal vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico, L

Migranti - ora la Aquarius cambia nome. Ma Salvini : "Non sbarcherà in Italia" : Dopo 19 giorni di sosta forzata, in attesa di una nuova immatricolazione ufficiale, dopo essere stata privata da Gibilterra della propria bandiera, l' Aquarius ha lasciato ieri il porto di Marsiglia. ...

Matteo Salvini : 'La nave Ong Aquarius sbarcherà a Malta. Gli immigrati andranno in Spagna - Francia e Germania' : Matteo Salvini dà una 'buona notizia' in una giornata segnata dalla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova . La nave ong Aquarius, annuncia il ministro dell'Interno su Twitter, di proprietà ...

I 141 migranti dell'Aquarius sbarcheranno a Malta e saranno accolti in 5 Paesi europei : ...//t.co/mJFB9CBDey " Claudia Lodesani , @claudialode, August 13, 2018 In passato, il ritornello usato da ministri e politici dell'attuale maggioranza politica che supporta il Governo in Italia per ...