Kavanaugh si difende | Io molestatore? In quegli anni ero vergine

Usa - Kavanaugh si difende : 'Non sono perfetto - ma dico la verità' : "Non sono perfetto, ma sto dicendo la verità: non ho mai aggredito sessualmente nessuno né al liceo, né altrove". Così si difende Brett Kavanaugh , il giudice scelto da Donald Trump per la Corte ...

Usa : 'Prima' per Corte Suprema - Kavanaugh si difende su Fox :

Usa : Casa Bianca difende Kavanaugh : ANSA, - NEW YORK, 24 SET - La Casa Bianca si schiera in difesa di Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte Suprema, dalle nuove accuse di molestie. "E' una campagna di calunnie ...

Usa : Kavanaugh respinge accuse molestie e la Casa Bianca lo difende : "Questo presunto evento di 35 anni fa non è accaduto. Non vedo l'ora di testimoniare giovedì e di difendere il mio buon nome". Così Brett Kavanaugh, il giudice scelto da Donald Trump per la Corte ...

Trump difende Kavanaugh : uno degli uomini migliori al mondo : Milano, askanews, - "A proposito di Brett Kavanaugh e non sto dicendo niente su nessun altro ma voglio dirvi, che lui è una delle migliori persone che voi avrete il privilegio di conoscere o ...