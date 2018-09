Juventus | “TuttoSport” | Pogba vuole tornare | rottura con Mourinho

serieanews

: #Ranieri: «La #Juventus è il nostro faro in Europa» - tuttosport : #Ranieri: «La #Juventus è il nostro faro in Europa» - tuttosport : #JuventusBologna, ecco come vederla in tv ?? - tuttosport : #Juventus, fa festa anche #Marchisio: «Più forti di tutti e tutto» -

(Di martedì 25 settembre 2018)- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, Paulavrebbe espresso il suo desiderio di far ritorno in bianconero. Un ritorno complicato a causa dell’eccessiva valutazione del cartellino del francese, e anche a causa dell’elevato ingaggio dello stesso centrocampista. La Juve resta alla finestra e valuta il da farsi. La sensazione, come … L'articolo, “TuttoSport”:conproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....