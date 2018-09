Juventus-Bologna | Inzaghi | ' Affrontiamo la squadra più forte d' Europa | servirà la partita

Juventus - Allegri conferma CR7 e lancia Perin contro il Bologna : Juventus– Vincere contro il Bologna, confermarsi capolista a punteggio pieno e arrivare allo scontro diretto contro il Napoli (almeno) con 3 punti di vantaggio. Una partita, tre obiettivi per la Juventus che domani sera contro il Bologna è attesa alla terza gara casalinga della stagione, la sesta in campionato, per confermarsi capace solamente di vincere. […] L'articolo Juventus, Allegri conferma CR7 e lancia Perin contro il Bologna ...

Cristiano Ronaldo imprescindibile per la Juventus : titolare anche col Bologna : Massimiliano Allegri sa bene che tenere in panchina Cristiano Ronaldo sarebbe molto complicato, dunque titolare anche col Bologna “Cristiano Ronaldo martedì non ci sarà in Champions, ha bisogno di giocare, di fare gol. Siamo all’inizio del campionato e lui sta bene fisicamente“. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia così la presenza domani in campo contro il Bologna di CR7 nella conferenza stampa che ...

Juventus-Bologna in diretta su Dazn - Filippo Inzaghi : 'Venderemo cara la pelle' : Alle ore 21:00, in un 'Alliaz Stadium' vestito completamente per la festa, la capolista bianconera, proiettata verso l’ennesima vittoria dello scudetto, affronterà la formazione rossoblu di Filippo Inzaghi nella sesta giornata di Campionato di Serie A 2018/2019. La squadra del Bologna cercherà di dare seguito alla vittoria ottenuta contro la Roma per salire in classifica. Il match sarà visibile esclusivamente in live-streaming. Dove vedere ...

Juventus-Bologna su DAZN : come fare per vedere la gara gratis : La Juventus ospita il Bologna: la gara è in esclusiva su DAZN L'articolo Juventus-Bologna su DAZN: come fare per vedere la gara gratis è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili formazioni/ Juventus Bologna : diretta tv e orario - le notizie live. Torna Matuidi? : Probabili formazioni Juventus Bologna: diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia della partita di Serie A su moduli e titolari allo Stadium (26 settembre)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:20:00 GMT)

Juventus-Bologna - le probabili formazioni : possibile 3-5-2 per Allegri : Continuare spediti in attesa del Napoli da una parte; uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica e dare continuità alla vittoria sulla Roma dall'altra. Juventus e Bologna, due squadre in fin ...

Serie A - Juventus : Allegri in conferenza non esclude un paio di clamorose sorprese per la gara contro il Bologna : La Juventus domani sarà impegnata nel match casalingo contro il Bologna, gara che oggi Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza. Oltre ai temi Ronaldo e Dybala, il tecnico bianconero ha annunciato che una parte della formazione è ancora da definire e non ha escluso sorprese: “Domani Chiellini riposa, mentre ho dubbi su Alex Sandro. Se gioca, potrei mettere Cancelo a destra, a meno che non decida di far fare il terzino a ...

Juventus - Allegri : “con il Bologna Ronaldo ci sarà” : Anche con il Bologna, domani sera, Juventus con Cristiano Ronaldo dal 1′. Lo conferma Allegri: “Ronaldo sta bene fisicamente, ha bisogno di giocare e fare gol, quindi giocherà anche perché mercoledì in Champions non potrà esserci. Tra i titolari anche Dybala: “A Frosinone ha fatto una buona partita, – dice il tecnico bianconero – purtroppo dall’esterno viene giudicato solo sulla base dei gol. Con il ...

Biglietti Juventus-Bologna : come acquistare gli ultimi tickets per la sesta giornata di Serie A : Tra le gare del sesto turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 25 ed il 27 settembre, c’è l’incontro tra Juventus e Bologna, in programma mercoledì 26 settembre alle ore 21.00 nel capoluogo piemontese, che vedrà la battaglia sportiva tra la Vecchia Signora, a punteggio pieno, ed i felsinei, a quota 4, con un esito che, sulla carta appare già scritto. La Juventus in casa ha ottenuto infatti due vittorie, con quattro gol fatti ed uno ...

Probabili formazioni/ Juventus Bologna : diretta tv - orario - le notizie live (Serie A 6^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Bologna: diretta tv, orario, le notizie live alla vigilia della partita di Serie A su moduli e titolari allo Stadium (26 settembre)(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 08:49:00 GMT)

Juventus - contro il Bologna spazio a Perin : Rientrata nella notte a Torino dopo la vittoriosa trasferta di Frosinone, la Juventus di Massimiliano Allegri è tornata in campo stamattina per iniziare a preparare la sfida interna di mercoledì, quando all”Allianz Stadium‘ arriverà in visita il Bologna dell’ex Filippo Inzaghi. Come consuetudine dopo ogni gara, la squadra si è divisa in due gruppi: i giocatori impegnati ieri sera al ‘Benito Stirpe’ hanno ...

Serie A Inter-Fiorentina - arbitra Mazzoleni. Juventus-Bologna : Mariani : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A. Si parte martedì alle 21 con Inter-Fiorentina, Mazzoleni,. Mercoledì anticipa Udinese-Lazio, Orsato, alle 19, poi Juventus-...

Frosinone-Juventus 0-2 : CR7-Bernardeschi. Crollo Roma a Bologna. La Dea beffa il Milan : Frosinone-Juventus- Partita complicata per la Juventus grazie ad un ottimo Frosinone ben organizzato tra i reparti e pronto a creare una gabbia attorno agli attaccanti bianconeri. La Juve ci prova in tutti modi, ma la partita si sblocca solamente a circa 15 minuti dalla fine grazie alla zampata vincente di Cristiano Ronaldo. Terzo gol in […] L'articolo Frosinone-Juventus 0-2: CR7-Bernardeschi. Crollo Roma a Bologna. La Dea beffa il Milan ...

