Juventus | Allegri conferma CR7 e lancia Perin contro il Bologna

Juventus - Allegri : "Ronaldo e Dybala hanno bisogno di giocare. Kean? E' una possibilità" : Il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo con il Bologna

Juventus-Bologna - le probabili formazioni : possibile 3-5-2 per Allegri : Continuare spediti in attesa del Napoli da una parte; uscire dalle sabbie mobili della bassa classifica e dare continuità alla vittoria sulla Roma dall'altra. Juventus e Bologna, due squadre in fin ...

Serie A - Juventus : Allegri in conferenza non esclude un paio di clamorose sorprese per la gara contro il Bologna : La Juventus domani sarà impegnata nel match casalingo contro il Bologna, gara che oggi Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza. Oltre ai temi Ronaldo e Dybala, il tecnico bianconero ha annunciato che una parte della formazione è ancora da definire e non ha escluso sorprese: “Domani Chiellini riposa, mentre ho dubbi su Alex Sandro. Se gioca, potrei mettere Cancelo a destra, a meno che non decida di far fare il terzino a ...

Allegri : 'Juventus - restiamo concentrati. Perin titolare - Chiellini riposa' : Domani allo Stadium arriva il Bologna e Massimiliano Allegri pensa a nuove rotazioni, sullo stile di quelle di domenica a Frosinone, visto che poi sabato ci sarà anche il big match contro il Napoli di ...

Juventus - Allegri : “con il Bologna Ronaldo ci sarà” : Anche con il Bologna, domani sera, Juventus con Cristiano Ronaldo dal 1′. Lo conferma Allegri: “Ronaldo sta bene fisicamente, ha bisogno di giocare e fare gol, quindi giocherà anche perché mercoledì in Champions non potrà esserci. Tra i titolari anche Dybala: “A Frosinone ha fatto una buona partita, – dice il tecnico bianconero – purtroppo dall’esterno viene giudicato solo sulla base dei gol. Con il ...

Juventus - Allegri : “vittorie così sono importanti” : “Quando a fine anno si contano i punti, le partite come oggi non le ricordi subito, ma sai quanto sono state importanti”. Tre punti d’oro quelli conquistati dalla Juventus a Frosinone secondo Massimiliano Allegri: “Bravi ragazzi!” ha concluso il tecnico nel suo consueto tweet post partita. Dopo avere sbattuto a lungo contro la difesa dei ciociari, la Juventus ha sbloccato il risultato con una rete di Ronaldo. ...

Frosinone-Juventus - Allegri : 'Bravi ad avere pazienza - Dybala stia tranquillo' : Cristiano Ronaldo? Per me è il migliore al mondo, l'ho sempre detto e lo ribadisco. È un grande professionista e un grande uomo, spero ci dia una mano importante". BERNARDESCHI: "IN ME UNA CRESCITA ...

Frosinone-Juventus - Allegri : “Ci aspettavamo una partita del genere - bravi ad avere pazienza” : In una partita difficile, la Juventus ha vinto contro il Frosinone grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Nel post gara, ha parlato ai microfoni di Sky l’allenatore bianconero, Max Allegri, che sapeva di trovare difficoltà allo ‘Stirpe’: “aspettavamo una partita del genere; loro venivano dai 5 gol subiti contro Samp e volevano rifarsi. Noi abbiamo speso tanto col Valencia mercoledì. Serviva pazienza e i ...

Allegri-Ambra nozze in arrivo : il tecnico della Juventus ha già fatto la proposta : I due fanno coppia fissa da tempo e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Max avrebbe già conosciuto i genitori dell'ex diva di Non è la Rai, in più avrebbe già fatto anche la proposta dato ...

Juventus - Allegri fa turnover : le possibili scelte di formazione contro il Frosinone : Ieri sera la Juve ha fatto il suo arrivo ad Anagni ed è stata accolta da moltissimi tifosi e i giocatori bianconeri appena scesi dal pullman hanno voluto salutare i sostenitori juventini che hanno acclamato Cristiano Ronaldo e compagni. Per la Juventus, quella di oggi, sarà una giornata da trascorrere in ritiro e dunque i tifosi juventini potranno vedere i loro beniamini solo questa sera quando si trasferiranno allo stadio Stirpe. contro il ...

Juventus - Allegri : “Ronaldo farà grande prestazione” : “Troppa energia positiva e troppo entusiasmo abbassano l’attenzione. Mercoledì abbiamo fatto una bella partita, ma è normale per la Juventus. Oggi ci sono in palio tre punti e di lì non si scappa. Bisogna mettere da parte la gara mercoledì e prepararsi a domani”. Massimiliano Allegri non si fida del Frosinone e chiede alla sua squadra di tenere i piedi per terra. “Oggi è una partita che si gioca anche con la testa ...

Juventus - i convocati di Allegri per Frosinone : 4 gli assenti : TORINO - Al termine dell'allenamento odierno la Juventus è partita per la trasferta di Frosinone dove scenderà in campo domani alle 20.30. Per la gara dello Stirpe, Massimiliano Allegri ha convocato ...

Dalla bulimia all’amore per Allegri - Ambra Angiolini confessa i suoi segreti : “se la Juventus perde non chiamo Max per due giorni” : Ambra Angilioni confessa i suoi segreti in un’intervista in radio, la compagna di Allegri parla di come le sconfitte della Juventus influiscano sulla relazione con l’allenatore bianconero Dalla bulimia al rapporto con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini si confessa in un’intervista a Rai Radio Due. L’ex valletta di ‘Non è la Rai’, ora affermata attrice, racconta: “non vado mai allo stadio, ho ...

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri / "Quando la Juventus perde - non lo chiamo per due giorni!" : Ambra Angiolini, in una lunga e interessante intervista a I Lunatici, in onda su Radiodue, parla di Massimiliano Allegri: "Quando perde la Juve non lo chiamo per 2 giorni"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:50:00 GMT)