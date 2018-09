John McEnroe | ' Roger Federer è il più grande tennista di tutti i tempi'

Un tennista americano critica John McEnroe per i suoi commenti su Millman : ' Mac sta facendo il suo dovere, lasciando che gli spettatori di ESPN pensino che se sei il numero 55 del mondo, fai schifo ' , ha scritto l' americano . Anche il tennista Rajeev Ram , ha risposto al ...

John McEnroe va controcorrente : “il tempo di Federer sta finendo - forse è già finito. Esiste già il suo successore” : John McEnroe crede che il tempo in cui Roger Federer dominerà il tennis stia per scadere o, vista la sconfitta di Wimbledon, sia già scaduto Mentre tutto il mondo del tennis si stupisce di cosa Roger Federer sia riuscito a fare alla soglia dei 37 anni, John McEnroe ha un parere diverso, controcorrente. L’ex tennista americano ha spiegato che, a suo avviso, le recenti sconfitte di Federer indichino come il tempo del suo dominio stia ...