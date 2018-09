Jim Carrey | Non bado più alla fama Finalmente sono uscito dal mio Truman Show

IO - ME E IRENE/ Su Rai Movie il film con Jim Carrey (oggi - 16 settembre 2018) : Io, me e IRENE, il film commedia in onda su Rai Movie oggi, domenica 16 settembre 2018. Nel cast: Jim Carrey, Renée Zellweger, alla regia Peter Farrelly e Bobby Farrelly. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:16:00 GMT)

Kidding - un nuovo trailer per la serie con Jim Carrey : “Benvenuto in un mondo di entusiasmante conflitto interiore“, è quello che si sente nel nuovo trailer che anticipa i prossimi episodi della serie Kidding. E non ci si poteva aspettare di meno dalla produzione Showtime che mette insieme il regista visionario Michel Gondry e un attore poliedrico come Jim Carrey, che in precedenza avevano lavorato insieme in Se scappi ti cancello (o meglio: Eternal Sunshine of the Spotless Mind). Il ...

Virginia Raffaele : “Pazza per Jim Carrey è un mio modello. L’Ariston? Da brividi vorrei sempre fuggire” : In Come quando fuori piove, la nuova serie tv di Discovery in onda da domani su Nove, Virginia Raffaele si trasforma. Diventa quattro personaggi diversi, con in comune una cosa sola: l’auto. «Quando sei in macchina ti senti al sicuro. E, in un certo senso, anche costretto. Per questo tutte le storie partono con un respiro di libertà e poi diventano...

Virginia Raffaele : "Pazza per Jim Carrey è un mio modello. L'Ariston? Da brividi vorrei sempre fuggire" : In Come quando fuori piove, la nuova serie tv di Discovery in onda da domani su Nove, Virginia Raffaele si trasforma. Diventa quattro personaggi diversi, con in comune una cosa sola: l'auto. «Quando sei in macchina ti senti al sicuro. E, in un certo senso, anche costretto. Per questo tutte le storie partono con un respiro di libertà e poi diventano...

Kidding - la serie tv con Jim Carrey dove il dramma è dietro la comicità : Kidding segna il ritorno di Jim Carrey in un ruolo fatto apposta per lui, dove riesce a comunicare perfettamente il suo pensiero e i suoi sentimenti, rendendolo un'attore formidabile capace di passare ...

Nella trappola dell’inganno/ Su Rai 2 il film con Lauren Holly - ex di Jim Carrey (oggi - 29 agosto 2018) : Su Rai 2 va in onda il film "Nella trappola dell'inganno" con protagonista Lauren Holly l'ex signora di Jim Carrey. film interessante anche se solo per la televisione (oggi, 29 agosto 2018)(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 04:33:00 GMT)

I PINGUINI DI MR.POPPER - ITALIA 1/ Info streaming del film con Jim Carrey (oggi - 25 agosto 2018) : I PINGUINI di Mr. Popper, il film in onda su ITALIA 1 oggi, sabato 25 agosto 2018. Nel cast: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lanbury, alla regia Mark Waters. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 20:41:00 GMT)

Jim Carrey : "Finalmente sono un uomo libero - senza più maschere. Non credo più alle promesse di Hollywood" : "La creazione solitaria mi è stata utile. Finalmente sono solo e soltanto Jim Carrey, senza più maschere". Queste le parole rilasciate al Corriere dall'attore statunitense, che negli ultimi anni si è allontanato sempre più dalla prigione degli schermi per dedicarsi a nuovi hobby: dalla scultura alla pittura, fino al disegno di vignette di satira politica.Fare l'attore è un gioco pericoloso e ingannevole, vivi ...

Jim Carrey - giù la maschera : «I miei personaggi mi toglievano la vita» : Il capello corto, la barba lunga e l’espressione ferma, lontanissima dalle smorfie che lo hanno reso celebre. Si presenta così Jim Carrey nelle prime immagini di Dark Crimes, il nuovo film di Alexandros Avranas che lo vede nei panni di un poliziotto polacco alle prese con un caso di omicidio irrisolto. «Mi ha affascinato il copione di questo detective drama che scava nelle ossessioni di chi frequenta un club dove si consuma sesso. Oggi ...

Kidding - al via la serie con Jim Carrey e la regia di Michel Gondry : Dopo oltre un anno di pausa, funestata anche dal suicidio della sua ex ragazza e dallo strascico legato all’evento luttuoso, Jim Carrey (The Truman Show) torna sulla scena non al cinema ma per una serie tv dal titolo Kidding in cui è la star protagonista e vero mattatore della trasmissione. In onda su Showtime dal 9 settembre per 10 puntate di 30 minuti è una delle trasmissioni più attese della nuova stagione anche perché vede alla regia ...

Jim Carrey - Kidding è il ritorno (politicamente scorretto) al successo e a Michel Gondry : Il 9 settembre debutterà negli Stati Uniti, su Showtime, la serie tv Kidding con protagonista Jim Carrey. Alla regia Michel Gondry, che nel 2004 l’aveva già diretto nel film cult Se mi lasci ti cancello. Un connubio artistico il loro che, già sulla carta, solletica il pubblico. In molti però sono rimasti turbati dal primo trailer che, nel suo susseguirsi veloce di immagini, ha mostrato anche una scena in cui un pupazzetto prestava ...

Jim Carrey sarà Dr. Robotnik nel film di Sonic : A quanto pare l'imminente film di Sonic the Hedgehog potrà contare su alcune stelle del cinema.Mentre è stata data per certa la partecipazione al film di James Mardsen e di Tika Sumpter, qualche tempo fa giravano in rete indiscrezioni sul possibile coinvolgimento del famoso Jim Carrey.Ebbene, come riporta Videogamer, ora è ufficiale, Jim Carrey, noto per moltissimi film come The Mask, Ace Ventura e molti altri, sarà nel film di Sonic e ...

Il passatempo «quasi ossessivo» di Jim Carrey : Il New Yorker ha descritto così il suo nuovo hobby di disegnare vignette satiriche, quasi tutte su Donald Trump The post Il passatempo «quasi ossessivo» di Jim Carrey appeared first on Il Post.