Iran | ipotesi sull' attentato ad Ahwaz

La chiesa di san Giuseppe come il ponte Morandi : "Cedimento di un tIrante è unica ipotesi possibile" : La chiesa di San Giuseppe dei Falegnami come il ponte Morandi. Sentito dal Messaggero il soprintendente speciale di Roma Francesco Prosperetti dice la sua sull'improvviso crollo del tetto della struttura:"C'è una tragica somiglianza con Genova. Un tirante che ha ceduto, è l'unica ipotesi possibile, perché la portanza della capriata è affidata a una catena"Un disastro che, sempre secondo la soprintendenza, costa circa ...

Crollo ponte Genova : tra le ipotesi una bolla d’aria dentro il tIrante di calcestruzzo : Tra le ipotesi al vaglio dei consulenti della procura di Genova come possibili cause del Crollo del ponte Morandi – avvenuto lo scorso 14 agosto e che ha provocato la morte di 43 persone – vi sarebbe anche una bolla d’aria all’interno del tirante di calcestruzzo che avrebbe corroso e arrugginito i cavi di acciaio all’interno dello strallo: lo riporta Repubblica. Il difetto potrebbe essersi originato nella fase di ...

Ponte Genova - ipotesi rottura tIranti. Si cercano 5 dispersi | : Conte e Toninelli: avviato l'iter di revoca concessione ad Autostrade. Domani i funerali solenni. Ancora nessun indagato. La Commissione trasporti: "rottura strallo ipotesi seria"

Ponte Morandi - si indaga sulla rottura di un tIrante : "È ipotesi seria" : La commissione dei Trasporti e delle Infrastrutture ha cominciato la sua indagine e la sua ispezione per capire come sono andate le cose in quel 14 agosto quando il Ponte Morandi è crollato causando la morte di 38 persone. Uno dei membri della commissione è il professor Antonio Brencich, docente dell'Università di Genova. Dopo un breve soprallugo sul luogo del disastro, Brencich ha avanzato un'ipotesi sulla causa del crollo: "La rottura di uno ...