iPhone XS | Apple ci prende gusto ed inserisce un “notch” dove meno ci si aspetta

iPhone XS e XS Max da 512GB garantiscono ad Apple un maggior profitto : Abbiamo già parlato di come Apple si sia garantita un posto d’onore all’interno del mondo smartphone e di come l’azienda riesca ad assicurarsi un grande margine di profitto dalla vendita dei suoi melafonini. Ora pare però che la casa di Cupertino abbia trovato un altro escamotage per innalzare ulteriormente i profitti. Più storage e più guadagno per Apple I nuovi arrivati di casa Apple hanno innalzato ulteriormente il prezzo medio per l’acquisto ...

Apple e Salesforce collaborano per funzioni esclusive su iPhone e iPad - : ... iPad e iOS insieme alle app native di Salesforce e al nuovo SDK di Salesforce, siamo in grado di offrire ai nostri clienti esperienze eccezionali per lavorare in tutto il mondo» ha dichiarato Tim ...

3 - arrivano iPhone XS - iPhone XS Max e Apple Watch Series 4 : Roma, 24 set., askanews, - 3 annuncia che offrirà iPhone XS, iPhone XS Max, gli iPhone più avanzati di sempre, e Apple Watch Series 4, GPS,, ridisegnato con funzionalità all'avanguardia per la ...

Wind : arrivano iPhone Xs - iPhone Xs Max e Apple Watch Series 4 GPS : Roma, 24 set., askanews, - Wind annuncia che offrirà iPhone XS, iPhone XS Max, e Apple Watch Series 4, GPS,, ridisegnato con funzionalità all'avanguardia per la comunicazione, il fitness e la salute. ...

Huawei sfotte Apple : regala powerbank agli utenti in coda per iPhone Xs : L’eterna schermaglia a colpi d’ironia fra Apple e Samsung ormai va avanti da anni e da sempre strappa sorrisi qua e là fra i vari utenti oppure fomenta gli animi dei fan boy. Possiamo ricordarne alcune storiche come nel caso di Galaxy S II e S IV. Ma questa volta è la casa cinese Huawei ad accaparrarsi la ghiotta occasione prendendo di mira la capacità delle batterie dei nuovi melafonini. Il fatto Siamo a Singapore, intorno alle ore ...

Un video di Apple mostra iPhone XS - XS Max - XR dentro Apple Park - : L'edificio principale del campus, con la sua forma circolare e un'area complessiva di 260.000 m2, è interamente rivestito con le più grandi vetrate curve al mondo , la loro realizzazione ha richiesto ...

iPhone XS vs Galaxy S9 : scheda tecnica smartphone Apple e Samsung a confronto : Apple ha presentato i nuovi iPhone per rilanciare la sfida a Samsung. Tra i modelli dell’azienda statunitense c’è l’iPhone XS, di cui confronteremo le specifiche tecniche con il Galaxy S9 del concorrente sudcoreano. Entrambi i dispositivi vantano caratteristiche top di gamma ed è difficile stabilire quale sia il migliore. Spesso è questione di gusti, nonostante in qualche aspetto l'uno sia oggettivamente superiore all’altro. Caratteristiche ...

iPhone XS in Italia - prima volta al nuovo Apple Store di Milano : Milano, askanews, - Doppio debutto in casa Apple: il 21 settembre 2018 è il giorno dell'arrivo in Italia dei due nuovi smartphone della Mela morsicata, iPhone XS e iPhone XS Max, e di Apple Watch ...

Altra frecciatina Huawei contro i nuovi iPhone XS : l’azienda regala power bank davanti agli Apple Store : Huawei sta mostrando di volerci andare giù pesante con le critiche rivolte ai nuovissimi iPhone XS e XS Max. Il "disprezzo" per i prodotti commerciali di punta del rivale è venuto fuori anche con l'odierna campagna di guerrilla marketing attivata proprio oggi 21 settembre, ossia nel giorno del lancio dei due device presso gli Apple Store fisici e non solo. Come ci racconta GizChina, l'operazione molto grintosa e chiara è la seguente: chi ...

Tecnologia : nuovi iPhone disponibili da oggi anche in Italia - file negli Apple store : Da oggi è possibile acquistare anche in Italia i nuovi iPhone Xs e Xs Max e Apple Watch Series 4: per la prima volta le code in attesa dell’apertura dei negozi si sono viste anche nel centro di Milano, dove da luglio è aperto il nuovo store di Piazza Liberty, a due passi dal Duomo. I nuovi iPhone XS 5.8″ e iPhone XS Max 6,5″ hanno display Super Retina, un sistema a doppia fotocamera migliorato e più veloce, il primo chip a 7 ...

Huawei prende in giro Apple : power bank in regalo ai clienti in fila per gli iPhone : Huawei continua a prendere in giro Apple, il colosso cinese ha regalato dei propri power bank ai clienti in fila per acquistare i nuovi iPhone. L'articolo Huawei prende in giro Apple: power bank in regalo ai clienti in fila per gli iPhone proviene da TuttoAndroid.

Apple legge cosa fa iPhone e gli dà una pagella antifrode - : Le frodi legate ai pagamenti sono fenomeni consistenti che possono riguardare aziende in tutto il mondo. La decisione di Apple di integrare un ulteriore livello di sicurezza è segno di nuove ...

Apple iPhone Xs e Xs Max : la prova in anteprima : Dal 21 settembre arriveranno in Italia due nuovi iPhone: il modello Xs e Xs Max. Sono i top di gamma, identici per specifiche e caratteristiche tecniche, diversi solo per le dimensioni dello schermo e la batteria; l’iPhone Xr, meno costoso, sarà invece disponibile fra un mese....

Apple - la prova di iPhone XS e XS Max oro fuori - ma il tesoro è dentro : L'iPhone X è diventato in breve tempo lo smartphone più venduto al mondo, e arriviamo ai giorni nostri. Apple lancia l'iPhone Xs e Xs Max: ecco le novità in riproduzione.... Condividi Un anno dopo, ...