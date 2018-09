iPhone 8 Cover | Ecco Le Migliori Da Comprare

Le cover Alter Ego costano più di iPhone XS - : Sì, avete capito bene, la top della gamma è proposta a listino per 2.579 euro, prezzo che immediatamente la qualifica tra le cover iPhone XS più costose al mondo. Realizzate in titanio, la nuova ...

La Cover Di iPhone X Non E’ Compatibile Con iPhone XS : Posso usare le Cover di iPhone X sul nuovo iPhone XS? No, non è possibile usare le Cover progettate per iPhone X sul nuovo iPhone XS. Ecco quale è il problema Si può usare la Cover di iPhone X su iPhone XS? Come sicuramente saprai, iPhone Xs, Xs Max e Xr sono stati annunciati nella serata di ieri da Apple. Di questi […]

iPhone XS Max : migliori cover e pellicole di vetro : Ci siamo, iPhone XS Max è ufficialmente il nuovo smartphone top di gamma Apple. Dopo la rottura con il passato messa in atto con iPhone X, a Cupertino si è deciso di continuare a lavorare su questa linea, realizzando un prodotto che va a migliorare le caratteristiche del predecessore ma non ne stravolge le basi. A bordo di iPhone XS Max troverete infatti uno schermo OLED da ben 6.5”, mentre sotto la scocca è presente il nuovissimo ...

iPhone XS : migliori cover e pellicole di vetro : Il tanto atteso iPhone XS è stato presentato il 12 Settembre 2018 assieme ai suoi fratelli – il maggiore iPhone XS Max ed il minore iPhone XR – nell’evento annuale Apple. Tantissime le novità di questi smartphone che però, oltre a diventare sempre più belli, sono anche sempre più delicati: ecco dunque il nostro articolo dedicato alle migliori cover e pellicole di vetro per iPhone XS. Tra le tante novità c’è da menzionare ...

iPhone XR : migliori cover e pellicole di vetro : Come ogni anno a settembre, sono stati presentati i nuovi dispositivi Apple. Nonostante le differenze a livello tecnico siano relativamente poche e si sia puntato a migliorare ulteriormente la serie precedente, l’attesa dei fan in vista della commercializzazione è comunque alta. iPhone XR è il nuovo “melafonino economico” che prende il posto nell’immaginario collettivo di iPhone 5C, raddoppiandone però il prezzo. Dotato ...

iPhone Xs Max Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : iPhone Xs Max è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. iPhone Xs Max Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato iPhone Xs Max? Stai pensando di Comprare iPhone Xs Max? In entrambi i casi, ottima […]

iPhone Xs Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : iPhone Xs è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. iPhone Xs Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato iPhone Xs? Stai pensando di Comprare iPhone Xs? In entrambi i casi, ottima scelta! E’ davvero un […]

iPhone Xr Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : iPhone Xr è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. iPhone Xr Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato iPhone Xr? Stai pensando di Comprare iPhone Xr? In entrambi i casi, ottima scelta! E’ davvero un […]

