Io moglie e madre tutta Chiesa e pallone

Le lacrime di Nathalie Guetta - la 'Natalina' di don Matteo. "Non sono moglie - madre - non mi è rimasto più nulla" : Abituati come siamo a vederla vispa a sorridente nel personaggio di Natalina nella fiction Don Matteo che l'ha resa famosa tra il pubblico italiano, Nathalie Guetta ci ha stupito mostrando, in un'intervista rilasciata a Caterina Balivo, il suo lato più triste."Ad oggi non sono una moglie, non sono una madre, non ho nulla. Non mi è rimasto più niente". Ospite del programma Vieni da Me, l'attrice francese parla della sua vita, ...