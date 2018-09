Inter | Spalletti in panchina contro la Fiorentina | accolto il ricorso dei nerazzurri

Inter - Spalletti in panchina contro la Fiorentina : accordo il ricorso dei nerazzurri : L’Inter può sorridere: stasera Luciano Spalletti sarà regolarmente in panchina a guidare i suoi ragazzi nella gara contro la Fiorentina che aprirà il turno infrasettimanale valido per la sesta giornata. Il tecnico di Certaldo era stato squalificato per la reazione al gol di Brozovic, realizzato dal croato allo scadere del match del “Ferraris” contro la Sampdoria. La società nerazzurra ha presentato ricorso e questo è ...

La partita doppia dell'Inter tra Tribunale e Fiorentina : Spalletti cerca giustizia - Icardi il gol che manca : Alle 12 si discute il ricorso d'urgenza contro la squalifica del tecnico, in serata la sfida di San Siro contro i viola

Inter - Spalletti : “domani dobbiamo vincere” : “Non bisogna accontentarci, dobbiamo ancora mettere a posto la classifica. Abbiamo fatto passi avanti ma dobbiamo fare punti”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. “Sappiamo di aver perso dei punti e di aver poi vinto due partite in cui abbiamo fatto passi in avanti notevoli per continuità e carattere – ha ...

Inter - Spalletti 'Facciamo il massimo - ma alla Scala del calcio a volte si inciampa' : MILANO - 'Non abbiamo ancora fatto il massimo, dobbiamo giocare le prossime due gare per mettere a posto la classifica. Dobbiamo essere costanti, molti giocatori non sono ancora in condizione. La ...

Inter - Spalletti : 'Squalifica? Precedente difficile da gestire in futuro' : MILANO - La conferenza stampa inizia pochi minuti dopo la sentenza del giudice sportivo. La premessa è quella di non commentare la squalifica ma poi alla fine Luciano Spalletti qualche parola se la ...

Inter : Spalletti - dobbiamo fare punti : ANSA, - MILANO, 24 SET - "Non bisogna accontentarci, dobbiamo ancora mettere a posto la classifica. Abbiamo fatto passi avanti ma dobbiamo fare punti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano ...

Inter - Spalletti sulla squalifica : “dispiaciuto” : ”Inter discriminata negli arbitraggi? Sono dispiaciuto per quanto è accaduto ma non voglio aggiungere altro. Bandone chiuso”. Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha commentato così la squalifica di un turno comminatagli per l’esultanza al gol di Brozovic contro la Sampdoria, considerata eccessiva. ”Mi dispiace accadano queste cose, a volte sto zitto su cose clamorose ma sono uno emotivo – ha ...

Inter - Spalletti duro contro la sua squalifica : “in questo modo si crea un precedente difficile da gestire” : Il club nerazzurro inoltre ha annunciato che farà ricorso contro la squalifica comminata al proprio allenatore dopo il match con la Sampdoria “Su questo argomento bandone chiuso. Sono solo dispiaciuto ma non voglio dire niente“. L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti si esprime così in merito alla giornata di squalifica che il giudice sportivo gli ha inflitto per “atteggiamento polemico nei confronti del ...

