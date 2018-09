Inter | Icardi | Ma quanto parlano sui social

Inter-Fiorentina 2-1 - non bastano i gol. Icardi chiude il match : Roma, 25 set., askanews, - Un gol di D'Ambrosio a un quarto d'ora dal triplice fischio regala all'Inter il successo per 2-1 nell'anticipo della sesta giornata del campionato di serie A. Inter in ...

L'Inter ingrana la marcia : Fiorentina ko 2-1 con Icardi e D'Ambrosio : L'Inter di Luciano Spalletti supera anche il banco di prova chiamato Fiorentina, vince per 2-1 al Meazza davanti ad oltre 55.000 spettatori, e dà una bella risposta al campionato. I nerazzurri hanno mandato a tappeto i viola allenati dall'ex Stefano Pioli grazie ai gol realizzati da Mauro Icardi, su calcio di rigore assegnato grazie al Var, al 45' del primo tempo, e alla rete di Danilo D'Ambrosio siglata a meno di un quarto d'ora dalla fine. La ...

Pagelle Inter-Fiorentina 2-1 : Icardi gol e assist. D’Ambrosio decisivo. Chiesa è il migliore dei Viola : INTER Handanovic 6,5: il palo lo salva dopo pochi minuti sul tiro di Mirallas, poi è bravissimo a chiudere lo specchio a Simeone con un ottimo riflesso. La deviazione di Skriniar lo mette fuori dai giochi sul tiro di Chiesa D’Ambrosio 7: il migliore dell’Inter. Una moto sulla fascia destra nel primo tempo, poi nella ripresa prima salva un gol sul colpo di testa di Pjaca e poi trafigge Lafont con un inserimento da vero ...

Inter-Fiorentina 1-1 La Diretta Icardi fa centro su rigore - poi Chiesa : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI INTER , 4-2-3-1, : Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni,...

Inter-Fiorentina - “polemiche Var” : Icardi sblocca su un rigore contestato [VIDEO] : Inter-Fiorentina, Victor Hugo ed il suo tocco lieve di mano hanno sbloccato la gara di San Siro: Icardi non ha perdonato dal dischetto Inter-Fiorentina, Mauro Icardi ha sbloccato la gara di San Siro con un calcio di rigore concesso da Mazzoleni per un mani in area di Victor Hugo. Il tocco del calciatore viola sembra essere molto ma molto lieve, anche se dalle immagini sembra che il pallone tocchi un dito della mano del difensore. Ecco il ...

