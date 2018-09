Inter-Fiorentina | tutto quello che c' è da sapere

Inter - Spalletti in panchina contro la Fiorentina : Inter– Accolto il ricorso presentato dalla società neroazzurra contro la squalifica di Spalletti. In seguito al gol in pieno recupero segnato da Brozovic contro la Sampdoria, il tecnico dell’Inter era stato allontanato dall’arbitro per, si legge nella successiva comunicazione della squalifica, “…avere, al 49′ st, immediatamente dopo la realizzazione del gol, assunto un atteggiamento polemico ...

Inter - Spalletti in panchina contro la Fiorentina : accolto il ricorso dei nerazzurri : L’Inter può sorridere: stasera Luciano Spalletti sarà regolarmente in panchina a guidare i suoi ragazzi nella gara contro la Fiorentina che aprirà il turno infrasettimanale valido per la sesta giornata. Il tecnico di Certaldo era stato squalificato per la reazione al gol di Brozovic, realizzato dal croato allo scadere del match del “Ferraris” contro la Sampdoria. La società nerazzurra ha presentato ricorso e questo è ...

Serie A Inter-Fiorentina - probabili formazioni e diretta alle 21. Dove vederla in tv : TV : Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. diretta Inter-Fiorentina Classifica Serie A diretta Inter Fiorentina Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Inter-Fiorentina in tv : dove vedere la diretta anticipo sesta giornata serie A : Inter-Fiorentina in diretta tv e streaming: telecronisti Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su Sky Sport serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 , anche in 4K HDR per i clienti Sky, ...