Inter-Fiorentina | Spalletti spegne il caso Keita e si tiene stretto il rigore | “Fallo di

Inter-Fiorentina 2-1 - non bastano i gol. Icardi chiude il match : Roma, 25 set., askanews, - Un gol di D'Ambrosio a un quarto d'ora dal triplice fischio regala all'Inter il successo per 2-1 nell'anticipo della sesta giornata del campionato di serie A. Inter in ...

L'Inter non si ferma più : Icardi su rigore e D'Ambrosio - 2-1 alla Fiorentina di super Chiesa : L' Inter continua la sua striscia positiva e batte 2-1 la Fiorentina a San Siro nell'anticipo del sesto turno di Serie A. Dopo la vittoria in Champions League contro il Tottenham e quella di Genova ...

Inter-Fiorentina - Pioli critica l’arbitro : “Decisioni non eque” : Nel post partita, l’allenatore viola Pioli si è detto contento della prestazione dei suoi, ma ha manifestato il proprio disappunto per l’arbitraggio: “Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, anche se sul secondo gol siamo stati un po’ ingenui: è stato un errore nostro sulla rimessa laterale“. Sulle decisioni controverse di Mazzoleni, il suo punto di vista è chiaro: “La deviazione Vitor Hugo ...

L'Inter risale - Fiorentina battuta 2-1 : Icardi, su rigore, e D'Ambrosio firmano il successo sulla viola, gol decisivo a dieci dalla fine. Nerazzurri a quota 10 punti in classifica: ora il Cagliari Serie A turno infrasettimanale, formazioni ...

Pagelle/ Inter-Fiorentina (2-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 6^ giornata) : Pagelle Inter Fiorentina (2-1): Fantalcalcio, i voti della partita che si è giocata nel turno infrasettimanale della Serie A (6^ giornata), i giudizi a tutti i protagonisti a San Siro(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 23:27:00 GMT)

L'Inter ingrana la marcia : Fiorentina ko 2-1 con Icardi e D'Ambrosio : L'Inter di Luciano Spalletti supera anche il banco di prova chiamato Fiorentina, vince per 2-1 al Meazza davanti ad oltre 55.000 spettatori, e dà una bella risposta al campionato. I nerazzurri hanno mandato a tappeto i viola allenati dall'ex Stefano Pioli grazie ai gol realizzati da Mauro Icardi, su calcio di rigore assegnato grazie al Var, al 45' del primo tempo, e alla rete di Danilo D'Ambrosio siglata a meno di un quarto d'ora dalla fine. La ...

Inter-Fiorentina - i nerazzurri conquistano i tre punti ma si apre un caso : lite tra Spalletti e un calciatore [VIDEO] : Nonostante la vittoria contro la Fiorentina, una piccola macchia rischia di rovinare una serata conclusasi con un bottino forse maggiore di quello che l’Inter avrebbe meritato. Nel finale Luciano Spalletti ha ripreso in maniera veemente Keita Baldè, che dopo il triplice fischio dell’arbitro ha rifiutato di dare la mano al suo mister per poi essere calmato da D’Ambrosio, autore del gol della partita. Keita, rispetto alle ...

Inter-Fiorentina : mani Vitor Hugo - rigore ok secondo indicazioni : ... l'altra a Perisic, che proprio da Irrati era stato inchiodato nella finale di mosca: era stato il Var italiano, considerato il migliore al mondo, a segnalare all'arbitro argentino Pitana il tocco di ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Inter-Fiorentina 2-1 : Icardi e D’Ambrosio regalano tre punti d’oro ai nerazzurri : Termina 2-1 a San Siro tra Inter e Fiorentina nel match clou della sesta giornata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti grazie alle reti di Mauro Icardi e di Danilo D’Ambrosio. A nulla è servita la marcatura di Federico Chiesa per evitare il ko. La squadra di Luciano Spalletti centra i 3 punti e si porta a quota 10 in graduatoria generale, raggiungendo proprio i gigliati in terza posizione. Nel primo ...

Inter-Fiorentina 2-1 La Diretta D'Ambrosio gol del vantaggio : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI INTER , 4-2-3-1, : Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni,...

Inter-Fiorentina 2-1 - pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Inter-Fiorentina, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Inter-Fiorentina 2-1 : si sblocca Icardi - D'Ambrosio decisivo : Icardi si sblocca anche in Serie A su rigore, e stavolta la Var corregge una decisione a favore dei nerazzurri, poi D'Ambrosio segna il gol che consente all'Inter di piegare 2-1 la Fiorentina a San ...

L’Inter ha vinto 2-1 in casa contro la Fiorentina nell’anticipo della sesta giornata di Serie A : Nell’anticipo della sesta giornata di Serie A l’Inter ha vinto 2-1 in casa contro la Fiorentina. Per l’Inter, che si era presentata al primo turno infrasettimanale della nuova stagione dopo aver vinto la sua seconda partita di campionato, hanno segnato The post L’Inter ha vinto 2-1 in casa contro la Fiorentina nell’anticipo della sesta giornata di Serie A appeared first on Il Post.

DIRETTA Serie A : in campo Inter Fiorentina 2-1 LIVE : In campo Inter Fiorentina 2-1 LA CRONACA IN TEMPO REALE - VAI Inter-Fiorentina 2-1: 32'st, ripartenza letale dei nerazzurri che porta al gol D'Ambrosio. Dubbio fuorigioco, poi Var conferma rete Inter-Fiorentina 1-1: 8' st, ...